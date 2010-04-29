جشنواره ایده های نو فرهنگی در سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حسن رهایی صبح پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان گفت: ایجاد خلاقیت در بین دانشجویان و شهروندان و استفاده بیشتر از نظرهای علاقه مندان به فعالیت های فرهنگی از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره در بخش دانشجویان همه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و شهروندان استان پیش بینی شده است، گفت: جشنواره ایده های نو فرهنگی با محوریت "اگر عهده دار امور فرهنگی دانشگاه بودم چنین عمل می کردم" برگزار می شود.

به گفته وی، گسترش فرهنگ ایده پردازی و خلاقیت در زمینه های مختلف، گردآوری، تلفیق و پردازش ایده های نو فرهنگی، بهره برداری در زمینه توسعه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان سمنان را از دیگر اهداف این جشنواره است.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان سمنان ادامه داد: علاقه مندان می توانند ایده های خود را به صورت خلاصه و کاربردی تا 31 اردیبهشت ماه به معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان سمنان، مدیریت امور فرهنگی دانشگاه ها و یا دفاتر بسیج دانشجوئی دانشگاه خود تحویل دهند.