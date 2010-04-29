  1. استانها
۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۰۹

جشنواره ایده های نو فرهنگی در سمنان برگزار می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان سمنان از برگزاری جشنواره ایده های نو فرهنگی در سمنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حسن رهایی صبح پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان گفت: ایجاد خلاقیت در بین دانشجویان و شهروندان و استفاده بیشتر از نظرهای علاقه مندان به فعالیت های فرهنگی از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره در بخش دانشجویان همه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و شهروندان استان پیش بینی شده است، گفت: جشنواره ایده های نو فرهنگی با محوریت "اگر عهده دار امور فرهنگی دانشگاه بودم چنین عمل می کردم" برگزار می شود.

به گفته وی، گسترش فرهنگ ایده پردازی و خلاقیت در زمینه های مختلف، گردآوری، تلفیق و پردازش ایده های نو فرهنگی، بهره برداری در زمینه توسعه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان سمنان را از دیگر اهداف این جشنواره است.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان سمنان ادامه داد: علاقه مندان می توانند ایده های خود را به صورت خلاصه و کاربردی تا 31 اردیبهشت ماه به معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان سمنان، مدیریت امور فرهنگی دانشگاه ها و یا دفاتر بسیج دانشجوئی دانشگاه خود تحویل دهند.

رهایی با بیان اینکه علاقمندان همچنین می توانند ایده های خود را به آدرس پس الکترونیکی farhangi@jd semnan.ac.ir ارسال کنند، گفت: به افراد اول تا دهم که بهترین ایده ها را ارائه کنند سکه ربع بهار و به نفرات یازدهم تا بیستم جوائزی اهدا می شود.

