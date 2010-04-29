لزوم پرهیز شوراها از نگرشهای سیاسی/ غربت مردمی ترین نهاد بین مسئولان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس شورای اسلامی استان گلستان از اعضای شوراهای اسلامی استان خواست با پرهیز از نگرشهای سیاسی و سیاسی کاری به امور عمرانی و تلاش برای رفع مشکلات مردم در استان توجه کنند.

جمشید کردی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش استانی شوراهای اسلامی در گرگان افزود: اعضای شوراهای اسلامی حول سه محور تعامل با خود، مدیران و مردم فعالیت داشته باشند.

وی اظهار داشت: شوراها برترین نهاد مردم سالاری دینی هستند و تصویب واگذاری 14 اداره به شوراهای اسلامی، نشانه تاثیرگذاری این نهاد مردمی است.

وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر مدیریتها به سمت شورایی و مشورتی درحال پیش رفتن است و همه واقفند که شوراها مردمی ترین و کارآترین نهاد مردمی است.

رئیس شورای اسلامی گلستان بیان داشت: خوشبختانه در دوره کنونی مشکلات فراروی شوراهای اسلامی استان کاهش یافته است و تاثیرگذاری آن بیشتر شده است.

کردی افزود: برای اینکه شوراهای اسلامی بیشترن نمایان شوند باید در برنامه پنجساله و چشم انداز، اهداف ملی شوراها دیده شود و این امر موجب افزایش روند مشارکت مردم می شود.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری شوراهای اسلامی از حوزه سیاسی به حوزه عمرانی منتقل شدند که این انتقال از وادی سیاست به وادی کار، مثبت است.

رئیس شورای اسلامی گلستان پیشنهاد داد: از سرجمع اعتبارات استانی باید ردیف اعتباری برای شوراهای استان تخصیص یابد.

شوراهای اسلامی بین مسئولان غریبند

رئیس شورای روستای فاضل آباد بخش مرکزی آزادشهر نیز گفت: با گذشت سه دوره از عمر شوراهایی اسلامی، تعامل و همکاری بسیاری از مسئولان با شورایاران کم است و این نهاد مردمی بین مسئولان جا بازنکرده است.

سید محمد کوهساری افزود: با گذشت 11 سال از فعالیت شوراهای اسلامی، روستاها از محرومیت های زیادی رنج می برند و تعامل و همکاری برخی مسئولان با نمایندگان مردم در این نهاد مردمی کم است.

وی اظهار داشت: هنوز بسیاری از ادارات از پرداخت عوارض مانند عوارض حفاری به شوراهای اسلامی روستایی خودداری می کنند.

وظایف شوراها خارج از توان این نهاد است

عضو شورای اسلامی شهر علی آباد کتول نیز گفت: توان و وظایف تعریف شده برای شوراها خارج از توان این نهاد مردمی است و باید وظایف جدیدی درخور امکانات برای این نهاد مردمی تعریف شود.

علی اصغر زنگانه افزود: مدیریت شهری از جمله وظایفی است که باید به شوراهای اسلامی واگذار شود تا برخی موانع فراروی برطرف شود.

بیش از سه هزار نفر در شوراهای اسلامی شهر و روستای گلستان فعالیت دارند.