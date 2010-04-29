به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آنکه دولت تصمیم گرفت به منظور کاهش فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در اجرای هدفمند کردن یارانه ها، موضوع ذخیره سازی کالاهای اساسی را در دستور کار قرار دهد، وزارت بازرگانی عملیات ذخیره سازی 13 قلم کالای اساسی را با همکاری بخش خصوصی آغاز کرده است.

حمید علیخانی معاون وزیر بازرگانی نیز در گفتگو با مهر با اشاره به پیاده‌سازی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور، گفته است: در حال حاضر وضعیت ذخیره سازی 13 قلم کالای اساسی بسیار مطلوب است و دولت نگرانی از این بابت ندارد.

در این میان، 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ذخیره سازی این 13 قلم کالا در نظر گرفته شده است که البته در جریان بررسی‌های بیشتر، وزارت بازرگانی به این نتیجه رسیده است که 3 قلم کالای اساسی دیگر را نیز به این فهرست اضافه کند.

بدین ترتیب ذخیره سازی بیش از یک میلیون تن کالای اساسی شامل 13 قلم اصلی گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، شیرخشک صنعتی، پنیر، کره، برنج، عدس، لوبیا، نخود، ماکارانی، روغن نباتی، قند و شکر با همکاری 12 مباشر از بخش خصوصی در کشور آغاز شده است.

گوشت قرمز

براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ذخیره سازی 50 هزار تن گوشت قرمز با پرداخت 2 هزار و 445 میلیارد ریال تسهیلات، به اتحادیه های اسکاد، فرهنگیان و امکان، انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران و اتحادیه تعاونی کارکنان نیروهای مسلح(اتکا) سپرده شده است.

در این میان اتکا ذخیره سازی 10 هزار تن و اتحادیه اسکاد، فرهنگیان و امکان 25 هزار تن گوشت قرمز را در مجموع با اعتبار هزار و 785 میلیارد ریال به عهده گرفته اند، ضمن اینکه ذخیره سازی 15 هزارتن از این محصول با اعتبار 660 میلیارد ریالی نیز به انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران سپرده شده است.

تخم مرغ

همچنین مقرر شده است تا 10 هزار تن تخم مرغ با اعتباری در حدود 80 میلیارد ریال توسط اتحادیه مرکزی مرغداران میهن ذخیره سازی شود، این درحالی است که براساس برنامه وزارت بازرگانی، تناژ مصوب جهت ذخیره سازی تخم مرغ 10 هزار تن بوده است که مباشران تنها 5 هزار تن از این مقدار را تعهد کرده‌اند.

گوشت مرغ

براساس این تصمیم، قرار بر این است که برای مقابله با آثار تورمی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، 50 هزار تن گوشت مرغ توسط اتحادیه سراسری تعاونیهای کشاورزی مرغداران گوشتی ایران با اعتباری معادل هزار و 474 میلیارد و 335 میلیون ریال ذخیره سازی شود.

شیرخشک صنعتی

در برنامه است تا 10 هزار تن شیرخشک صنعتی مشترکا توسط انجمن فرآورده های لبنی ایران و اتحادیه تعاونیهای تولیدکنندگان فرآورده های لبنی ایران با اعتباری معادل 300 میلیارد ریال ذخیره سازی شود.

کره

در مورد کره نیز تصمیم بر این است که 6 هزار تن کره توسط انجمن فرآورده های لبنی ایران و اتحادیه تعاونیهای تولیدکنندگان فرآورده های لبنی ایران و نیز اتحادیه اسکاد، با اعتباری معادل 235 میلیارد و 950 میلیون ریال ذخیره سازی شود، این درحالی است که از این رقم، 3 هزارتن توسط اتحادیه اسکاد، از محل واردات تامین خواهد شد.

برنج

براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ذخیره سازی 287 هزار تن برنج با پرداخت 2 هزار و 727 میلیارد ریال تسهیلات، به اتحادیه های اسکاد، فرهنگیان، مصرف محلی و امکان و نیز اتحادیه بنکداران مواد غذایی سپرده شده است.

به گزارش مهر، از رقم در نظر گرفته شده برای ذخیره سازی برنج، 260 هزار و 800 تن توسط اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران و 26 هزار و 200 تن توسط 4 اتحادیه مذکور تامین می شود که اعتبار هر یک به ترتیب 248 میلیارد و 900 میلیون ریال و 2 هزار و 478 میلیارد و 100 میلیون ریال تعیین شده است.

عدس، لوبیا و نخود

براساس تصمیم دولت، مقرر شده است تا کار ذخیره سازی 17 هزار تن عدس با اعتباری معادل 247 میلیارد ریال توسط اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران صورت گیرد، همچنین کار ذخیره سازی 25 هزار تن لوبیا با اعتباری معادل 315 میلیارد ریال نیز به اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران سپرده شده است. براساس این تصمیم، اتحادیه بنکداران مواد غذایی موظف شده است تا با اعتبار 330 میلیارد ریالی اقدام به ذخیره سازی 33 هزار تن نخود کند.

ماکارونی

همچنین مقرر شده است تا کار ذخیره سازی 35 هزار تن ماکارونی نیز به انجمن صنایع ماکارونی سپرده شود تا با اعتبار 420 میلیارد ریالی نسبت به ذخیره سازی این تناژ اقدام کند.

روغن نباتی

به گزارش مهر، برنامه ذخیره سازی روغن نباتی در دو بخش روغن ساخته شده به میزان 72 هزار تن و روغن خام به میزان 210 هزارتن تدوین شده است تا بر این اساس، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با اعتباری معادل هزار و 56 میلیارد ریال برای روغن ساخته شده و 940 میلیارد ریال برای روغن خام نسبت به این امر اقدام کند.

قند و شکر

براساس این تصمیم، قرار بر این است که 207 هزار تن قندوشکر توسط اتحادیه های اسکاد، امکان، فرهنگیان و بنکداران مواد غذایی تهران ذخیره سازی شود که به ترتیب سهم سه اتحادیه نخست 14 هزار و 500 تن و سهم اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، ذخیره سازی 192 هزار و 500 تن قند و شکر است. در مجموع، اعتبار در نظر گرفته شده برای ذخیره سازی این دو کالا 750 میلیارد ریال است.