فرصت یک روزه برای انتخاب رشته مجدد آزمون دستیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد علی محققی افزود: پیرو درخواست داوطلبین و کمیسیون های مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت فرصتی فراهم آورده است که داوطلبین در روز 21 اردیبهشت ماه، به مدت 24 ساعت با استفاده از کد رهگیری به سایت مراجعه کنند و تغییرات لازم را برای ویرایش و تصحیح اطلاعات انتخاب رشته محل های خود فراهم کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: همچنین آن دسته از داوطلبانی که در فرصت مقرر موفق به انتخاب رشته محل نشده اند نیز در این مهلت تعیین شده می توانند از فرصت استفاده کنند و با مراجعه به سایت انتخاب رشته کنند.

روابط عمومی وزارت بهداشت پیش از این اعلام کرده بود 10 هزار دوطلب مجاز به انتخاب رشته در آزمون دستیاری در فرایند انتخاب رشته شرکت کرده اند.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال و آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد. حدود 10 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته هستند و در نهایت 2400 نفر در دوره دستیاری پذیرفته می شوند.