سالانه 100 هزار نفر در کمیته امداد آموزشهای خانواده را فرا می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، فرهاد نیکوییان پیش از ظهر پنجشنبه در همایش رابطان فرهنگی کمیته امداد استان سمنان گفت: 80 هزار نفر به عنوان رابط تحصیلی در مدارس با کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور همکاری دارند.

وی با اشاره به اینکه رابطین تحصیلی امداد فعالیت های تحصیلی و آموزشی دانش آموزان را کنترل می کنند، گفت: در کشور بیش از 400 دانش آموز نخبه در بخش های مختلف شناسایی شدند.

نیکوییان با بیان اینکه 720 هزار دانش آموز تحت پوشش این نهاد در کشور هستند، گفت: شناسایی نخبگان ورزشی با همکاری تربیت بدنی در حال انجام است.

به گفته وی، 200 کانون فرهنگی تحت پوشش کمیته امداد وجود دارد که ایجاد مدارس خانواده با هدف استاندارد کردن آموزش های لازم در کانون ها تحت پوشش انجام می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان سمنان نیز در این همایش با اشاره به فعالیت 150 رابط تحصیلی در مدارس استان سمنان گفت: در استان سمنان چهار هزار دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان هستند.

نجفعلی انتظاری افزود: یکی از اولویت‌های اساسی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان در سال جدید، توانمندسازی خانواده‌های زیرپوشش است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان تصریح کرد: در سال همت مضاعف و کار مضاعف این نهاد مقدس با تلاش و جدیت بیشتر در خدمت به محرومان جامعه و رفع مشکلات و نیازمندی‌های آنان حرکت می‌کند.