تعامل و همفکری بین شوراهای شهر و روستا باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم روز شوراها که در سالن برق منطقه ای با حضور روسای شوراهای شهرهای استان برگزار شد،‌ افزود: شوراها پل ارتباطی میان مردم و دولت هستند و می توانند مشکلات مردم را به دولت و بالعکس انتقال دهند.

وی شوراها را مشاوران خوبی برای مدیران برشمرد و بیان کرد: اگر مدیری در چارچوب قانون پاسخگو و بی توجه به شوراها باشد به آنها تذکر و در صورت تکرار با آنها برخورد خواهیم کرد و مورد پسند نیست که به خواسته های مردم که توسط شوراها بازگو خواهد شد بی توجه بود.

همچنین در این مراسم محمد حسن پرآور،‌ معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان با بیان اینکه نباید مسائل سیاسی با مسائل خدمتی شوراها تداخل ایجاد کند، ‌اذعان داشت: تداخل مسائل سیاسی در روند خدمتی شوراها انحراف ایجاد خواهد کرد و باعث بی انگیزگی و بی توجهی مردم به شوراها خواهد بود و حلقه اتصال میان مردم و حاکمیت با مشکل مواجه می شود.

پرآور اظهار داشت: افزایش اطلاعات و فنی شوراها می تواند در مصوبات و نظارت در مسائل شهرسازی و عمرانی کمک کند و در سیاست گذاریها دقت فراوانی را می طلبد.

وی اذعان داشت: شوراها باید چالشها و فرصتهای اجتماعی و فرهنگی مناطق خود را بدانند و در برنامه ریزی ها لحاظ کنند در غیر این صورت مصوبات و برنامه ریزی ها مطابق با خواسته های مردم نخواهد بود و کمبودهای موجود در حوزه های انتخابیه خود برطرف نخواهد شد.