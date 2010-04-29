توسعه زیرساختهای ورزشی در فهرج ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حسین زین الصالحین ظهر پنجشنبه در جمع ورزشکاران شهرستان تازه تاسیس فهرج اظهار داشت: شهرستان فهرج نیاز به گسترش و توسعه اماکن ورزشی و افزایش سرانه فضاهای ورزشی در شهرستان دارد که در این زمینه اقدامات مناسبی در دست انجام است.

وی گفت: فهرج به دلیل کم توجهی در سالهای گذشته از محرومیت در بخشهای مختلف رنج می برد که خوشبختانه این مسائل در دولت نهم و دهم درحال برطرف شدن است.

زین الصالحین با اشاره به توجه ویژه مسئولان به رفع محرومیت در شهرستان فهرج گفت: در همین راستا ساخت زمین فوتبال چمن طبیعی فهرج در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ساخت این زمین فوتبال از مصوبات سفر دور دوم هیئت دولت محسوب می شود، گفت: برای ساخت این زمین فوتبال 120 میلیون تومان بودجه اختصاص یافته است.

وی گفت: با اقدامات صورت گرفته و جذب این بودجه بزودی کار اجرایی ساخت این زمین فوتبال آغاز خواهد شد.

زین الصالحین همچنین با اشاره به ساخت سالن ورزشی فهرج گفت: این سالن نیز با هزار متر مربع زیر بنا و 85 درصد پیشرفت درحال ساخت می باشد.

وی اعتبار ساخت این سالن را نیز 600 میلیون تومان اعلام کرد.