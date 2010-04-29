به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی لاریجانی قبل از ظهر پنجشنبه در دیدار رئیس بانک کشاورزی استان قم با وی، با اشاره به معوقه بانکها اظهار داشت: همه بانکها با این مشکل مواجه هستند که باید این امر ریشهیابی شود زیرا این مشکل تنها با مسائل قضایی قابل حل نیست و باید یک تصمیم صحیح در این خصوص گرفته شود.
نرخ کارمزدها متناسب با شرایط بازار باشد
وی با اشاره به پرداخت سودهای بانکی توسط بانکهای خصوصی گفت: باید توجه شود که نرخ کارمزدها متناسب با شرایط بازار مشخص شود زیرا در غیر این صورت به بانکهای دولتی فشار وارد میشود که در این بین وزارت اقتصاد و دارایی باید در این زمینه یک بازنگری را داشته باشد.
توجه به بخش کشاورزی در طرح هدفمندکردن یارانهها
نماینده مردم قم در خانه ملت در ادامه سخنان خود بیمه کشاورزی را مورد توجه قرار داد و بیان داشت: بیمه کشاورزی موضوع مهمی است که بر عهده بانک کشاورزی گذاشته شده است.
وی افزود: اگر کشاورزان محصولات خود را بیمه کنند یک آسودگی ذهنی برای آنها ایجاد میشود و این به نفع کشاورزان و دامداران که به نوعی تولیدکننده هستند، میباشد.
لاریجانی در ادامه تبلیغات و اطلاعرسانی را در نهادینه سازی فرهنگ بیمه کشاورزی مؤثر دانست و ابراز داشت: برای این امر باید بودجه مناسبی نیز درنظر گرفته شود و در برنامه 5 ساله نیز باید بدان توجه شود.
وی در پایان با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانهها ادامه داد: باید در زمینه طرح هدفمند کردن یارانهها به بخش کشاورزی و بیمه کشاورزی توجه شود تا کشاورزان و دامداران وضعیت آینده شان مشخص و نگرانی را بابت محصولات خود نداشته باشند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات مربوط به معوقه بانکها تنها با مسائل قضایی قابل حل نیست خواستار ریشهیابی در حل این مشکل شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی لاریجانی قبل از ظهر پنجشنبه در دیدار رئیس بانک کشاورزی استان قم با وی، با اشاره به معوقه بانکها اظهار داشت: همه بانکها با این مشکل مواجه هستند که باید این امر ریشهیابی شود زیرا این مشکل تنها با مسائل قضایی قابل حل نیست و باید یک تصمیم صحیح در این خصوص گرفته شود.
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