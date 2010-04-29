دولت هنوز امکانات لازم را به شوراها نداده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران، رئیس شورای عالی استانها و رئیس شورای شهر تهران امروز پنجشنبه در همایش ملی شوراها در تالار بزرگ وزارت کشور با بیان این مطلب افزود: قرار بود در استانها و شهرستا‌نها، ‌استانداریها و فرمانداریها امکانات لازم همچون جا و مکان را در اختیار شوراها قرار دهند اما این امر در تمامی استانها و شهرستان‌ها عملی نشده است.



وی افزود: امیدواریم در این زمان باقیمانده از عمر شورای سوم این امکانات مورد نیاز از سوی فرمانداری و استانداریها، در اختیار شوراهای اسلامی شهرها و روستاها قرار گیرد.



رئیس شورای عالی استانها با ابراز امیدواری از تمدید دوره فعلی شورای اسلامی شهر به مدت دو سال دیگر، ادامه داد: طرح شورای عالی استانها برای تمدید دوره فعلی در مجلس در حال بررسی است و تاکنون نتایج خوب و مثبتی داشته است.

چمران با اشاره به 22 دوماهه شدن دوره چهارم شوراها در صورت برگزاری انتخابات در سال جاری و تجمیع انتخابات شوراها و ریاست جمهوری گفت: صرف این همه وقت و انرژی برای طول عمر 22 ماهه شوراها ارزنده نیست و به نظر می رسد در این زمینه باید به تمدید دوره فعلی فکر کرد.

وی بر همدلی و اخوت مردم، شوراها، مجلس و دولت برای پیشبرد اهداف تاکید کرد و گفت:‌ با توجه به تهدیدات و توطئه‌های خارجی و همچنین کسانی که چنگ و دندان خود را تیز کرده‌اند و ما را از آن سوی دنیا تهدید می‌کنند، نمی‌توانیم در کنار یکدیگر نباشیم و حتما شوراها باید در خدمت دولت و دولت در خدمت مردم باشند تا اخوت ملی و اسلامی برای همیشه باقی بماند.

رئیس شورای عالی استانها افزود: طی این سال‌ها از همکاری دستگاه‌ها ذی‌ربط برخوردار بوده‌ایم و اخیرا توانسته‌ایم جایگاه خود (شوراها) را حفظ کنیم.

وی با اشاره به همکاری وزارت کشور با شوراها نیز اظهار کرد:هماهنگی شوراها با معاونان عمرانی وزارت کشور نتایج خوبی را در شهرها و روستاها در پی داشته است که امیدواریم این روند نه تنها استمرار بلکه ارتقا یابد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با این گفته که شورا جز خدمت صادقانه و خالصانه چیزی نیست، تاکید کرد: اگر جز این تفکر، به این عرصه خدمت گام بگذاریم، دنیا و آخرتمان را تباه کرده‌ایم.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به روز ملی شوراها، گفت:‌ با فرمان تاریخی امام خمینی (ره) که بر اساس آن اداره امور محلی به دست مردم سپرده شد تا بدین ترتیب باری از دوش دولت برداشته شود.

چمران با بیان این که نتایج تلاش شوراها منجر به آبادانی بیشتر شهرها و روستاها شده است، افزود: از این منظر شهرها و روستاها نسبت به 10 سال گذشته قابل قیاس نیستند و وضعیت خوبی یافتند، هرچند آبادانی در شهرها و استانهای مختلف متفاوت بوده است.