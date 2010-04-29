به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر نعمت حقیقی، فیلم‌بردار با سابقه و پیشکسوت احتمالا یکشنبه دوازدهم اردیبهشت ساعت 8:30 صبح از مقابل ساختمان شماره دو خانه‌ سینما در خیابان وصال برگزار می‌شود. نعمت حقیقی که دچار عارضه قلبی شده بود هشتم اردیبهشت در گذشت.

نعمت حقیقی متولد 1318 بود. در سال چهارم دبیرستان تحصیل را برای همیشه رها کرد و موقعی که فرخ غفاری فیلم جنوب شهر را می ساخت به عنوان کمک فیلمبردار استخدام شد.

حقیقی معتقد بود در یک فیلم، اصل اساسی این است که فیلمبردار و کارگردان با یکدیگر تفاهم داشته باشند و روحیه یکدیگر را بشناسند، فقط در چنین حالتی است که از نتیجه همکاری رضایت خواهند داشت؛ در غیر این‌صورت فیلمبردار به وسیله‌ای مکانیکی بدل خواهد شد که وظیفه‌اش فقط گرفتن یک مجموعه عکس است.

گوزن‌ها، داش‌آکل، بلوچ، خاک، غزل، دشنه، تنگسیر، شازده احتجاب، سفیر، دزد عروسک‌ها، عروس، ناصرالدین‌شاه آکتور سینما، روز فرشته، معجزه خنده، فصل پنجم، جهان پهلوان تختی و شوکران از جمله اثار وی بودند.





