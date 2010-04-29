الفبای سیاست احترام گذاشتن به نظر دیگران است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی لاریجانی قبل از ظهر پنجشنبه در دیدار با اعضای جبهه پیروان امام و رهبری استان قم گفت: امروز توسعه و پیشرفت کشور و ساماندهی امور فرهنگی از مهمترین وظایف ماست که اگر تمام توجه خود را معطوف آن نکنیم راه ناصوابی را پیموده‌ایم.



وی با اشاره به بزرگنمایی برخی مسائل کوچک در جامعه گفت: پیروان امام و رهبری نباید اجازه دهند مسائل خرد و کوچک و بادهای موسمی سیاسی ما را از اهداف اصلی کشور و نظام دور کند.

وی افزود: امروز وقتی انسان با نگاه ژرفتری به بسیاری از مسائلی که مطرح شده و درباره آن مشاجره می‌شود می‌نگرد می‌بیند مسائل بسیار خرد و کوچکی هستند که ارزش پرداختن ندارند ولی چون با پمپاژ رسانه‌ای مطرح می‌شوند مسئله اصلی کشور تلقی می‌شوند و این ضایعه بسیار بزرگی است که ما را گرفتار مسائل فرعی می‌کند.



لاریجانی تصریح کرد: افراد باسابقه سیاسی با رصدکردن مسائل جامعه نباید اجازه دهند کشور گرفتار این باد‌های موسمی شود.



نداشتن مرام اخلاقی؛ آفت جریانهای سیاسی



رئیس مجلس شورای اسلامی نداشتن مرام اخلاقی را یکی از آسیبهای برخی‌ از نیروهای سیاسی دانست و گفت: هر جریان سیاسی که فاقد مرام اخلاقی باشد گرفتار فرسایش و اضمحلال خواهد شد.



وی اضافه کرد: بی‌مبالاتی در حرف زدن، اتهام به دیگران بستن، دروغ گفتن به هر عنوان خبر عجیب و غریبی است که باید از آنها به خدا پناه برد.



لاریجانی خاطرنشان کرد: اگر کسی عنوان اصولگرا برای خود قائل باشد و مرتب دنبال این باشد که با تهمت و دروغ افراد را ضایع کند این یک فاجعه اخلاقی است که فرد هم به خودش هم به دیگران ضربه زده و جامعه را آلوده می‌کند.



وی افزود: در تفکر اسلامی چون انسان به نفس خود وقوف کامل دارد تأکید شده است که نسبت به نفس خود سختگیر باشد و از طرف دیگر چون به نفس دیگران احاطه ندارد و باید نسبت به افعال دیگران قضاوت کند تصریح شده است که حمل بر صحت کند. متأسفانه مشاهده می‌شود عده‌ای نسبت به خودشان سهلگیر و نسبت به دیگران سختگیر هستند.



رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این روحیه باعث شده است که برخی با شهامت در نفی دیگر اصولگرایان هر اتهامی که می خواهند بزنند.



غرور آفت بزرگ سیاستمداران



نماینده مردم قم غرور را یکی از آسیبهای بزرگ تشکلهای سیاسی و سیاستمداران دانست و گفت: تشکلهای سیاسی و سیاستمدارانی که دچار غرور می شوند به طور قطع و بر اساس سنت الهی ضایع شوند.



لاریجانی امید و دوری از یاس را باعث نشاط سیاسی دانست و گفت: تشکیلاتی که گرفتار یأس و نا‌امیدی و انفعال شود به دالان نابودی کشانده می شود.



رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به عنوان یک مسلمان در قبال جامعه و دین وظایفی داریم. در شرایط سیاسی کنونی جبهه پیروان امام و رهبری باید فعالیت و حضور خود را در صحنه سیاسی مضاعف کند و در چارچوب مبانی فکری مقام معظم رهبری مسیر درست را برای مردم تبیین کرد.



وی با تأکید بر دوری از انفعال در حوادث سیاسی گفت: بعضی‌ها در حوادث سیاسی قاعده مندی خود را از دست می‌دهند و به قدرت تمسک می‌کنند. باید بدانیم هیچوقت احزاب رشد یافته از قدرت پایدار نبوده‌اند. اینها باد‌ می‌کنند ولی بعد‌ها باد آنها خالی می شود.



لاریجانی احترام به نظر دیگران و کار جمعی را از لوازم فعالیت سیاسی برشمرد و گفت: لازمه کار جمعی احترام گذاشتن به نظر دیگران است و کسی که وارد فضای فعالیت سیاسی می‌شود باید به این مهم توجه کند.



عده ای که دور هم جمع می شوند نمی توانند قاعده دینی برای خود وضع کنند

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تمجید از ارتباط جبهه پیروان امام و رهبری با روحانیت با بیان اینکه اینطور نیست که جمعی که دور هم جمع می‌شوند می‌توانند قاعده دینی برای خود وضع کنند اضافه کرد: افراد و گروههایی که مسیرشان را از تخصص دینی و روحانیت جدا کرده‌اند چه در قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب گرفتار التقاط و انحرافات فکری و عقیدتی شده‌اند.



وی خطاب به اعضای جبهه پیروان امام و رهبری خاطرنشان کرد: مراقب باشید گرفتار امواج سیاسی نشوید به مرور این امواج و گرد و غبار‌ها فرو می‌نشیند و کیمیا‌ها خودشان را نشان می‌دهند.



لاریجانی در ابتدای سخن خود جبهه پیروان امام و رهبری استان قم را مجموعه‌ای ریشه‌دار و تاثیرگذار در استان توصیف کرده و خواستار فعالتر شدن این جبهه در فضای سیاسی قم شد.



در ابتدای این دیدار حجت‌الاسلام علی بنایی دبیر جبهه پیروان امام و رهبری استان قم با ارائه گزارشی از فعالیتهای این جبهه درقم تصریح کرد: این جبهه در طول فعالیت خود بر مبنای تفکر حضرت امام و مقام معظم رهبری فعالیت کرده است و ضمن تبیین ترویج تفکر اصولگرایی ارتباط خیلی خوبی با علما و مراجع داشته و از راهنماییهای آنها استفاده کرده است.