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۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۳:۳۸

فضلی در گفتگو با مهر:

حقیقی استاد همه ما بود

حقیقی استاد همه ما بود

فیلمبردار فیلم سینمایی "همخانه" نعمت حقیقی را یکی از بهترین فیلمبرداران سینمای ایران و استاد فیلمبرداران نسل پس از خود دانست.

بایرام فضلی به خبرنگار مهر گفت: نعمت حقیقی یکی از بهترین فیلمبرداران تاریخ سینمای ایران است، فیلمبردار بزرگی که نسلهای پس از خود را تحت تاثیر قرار داد. من از او بسیار آموختم و گمان می کنم نسلهای پس از حقیقی وامدار تجربه های گرانبهای او هستند.

وی افزود: در این مجال کوتاه و شتابزده فرصت تحلیل سبک و شیوه برجسته کاری حقیقی نیست. در اولین نگاه و مراجعه به ذهنم به یاد فیلمبرداری درخشان فیلم "داش آکل" مسعود کیمیایی می افتم با آن تونالیته عالی سیاه و سفید. حقیقی استاد فیلمبرداری سیاه و سفید بود. یادش گرامی و جایش برای همیشه در سینمای ایران خالی است.

نعمت حقیقی فیلمبردار باسابقه سینمای ایران چهارشنبه شب پس از تحمل یک دوره طولانی بیماری درگذشت.
 

کد مطلب 1073418

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