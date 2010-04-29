حقیقی استاد همه ما بود

بایرام فضلی به خبرنگار مهر گفت: نعمت حقیقی یکی از بهترین فیلمبرداران تاریخ سینمای ایران است، فیلمبردار بزرگی که نسلهای پس از خود را تحت تاثیر قرار داد. من از او بسیار آموختم و گمان می کنم نسلهای پس از حقیقی وامدار تجربه های گرانبهای او هستند.

وی افزود: در این مجال کوتاه و شتابزده فرصت تحلیل سبک و شیوه برجسته کاری حقیقی نیست. در اولین نگاه و مراجعه به ذهنم به یاد فیلمبرداری درخشان فیلم "داش آکل" مسعود کیمیایی می افتم با آن تونالیته عالی سیاه و سفید. حقیقی استاد فیلمبرداری سیاه و سفید بود. یادش گرامی و جایش برای همیشه در سینمای ایران خالی است.

نعمت حقیقی فیلمبردار باسابقه سینمای ایران چهارشنبه شب پس از تحمل یک دوره طولانی بیماری درگذشت.

