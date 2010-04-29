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۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۴۰

فرج زاده:

هرمزگان از نظر شاخصه های توسعه پایین تر از استانهای دیگر است

هرمزگان از نظر شاخصه های توسعه پایین تر از استانهای دیگر است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بندرعباس، قشم و حاجی آباد گفت: هرمزگان از نظر شاخصه های توسعه به مراتب پایین تر از استانهای دیگر در کشور است.

محمد امین فرج زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، گفت: استان هرمزگان همچنان از نظر توسعه در بخشهای آب روستایی، بهداشت،‌ راه  و حمل و نقل عقب تر از استانهای دیگر است در حالی که هرمزگان را به عنوان قطب صنعت و تجارت در کشور می شناسند.

وی بیان کرد: در روزهای پایانی سال 88 سفر هیئت دولت مصوبات خوبی را در برداشت و دکتر محمود احمدی نژاد بر اجرای سریع مصوبات دور اول و دوم تاکید داشت که امیدواریم استاندار هرمزگان روند سریع اجرای این پروژه ها را با جدیت پیگیری کند.

فرج زاده خاطرنشان کرد: اما متاسفانه پس از اطلاع رسانی های دقیق توسط رئیس جمهور و معاون اول یک ماه بعد باز هم تلفن های نارضایتی مردم و کشاورزان آغاز شد و اعلام کرده اند که بانک ها همچنان از بخشودگی ابراز بی اطلاعی می کنند.

وی یادآور شد: زندگی کشاورزان در حال تباه شدن است و همچنان بانکها افرادی را به در خانه ها جهت وصول بدهی های خود از کشاورزان می فرستند.

وی اذعان داشت: تصویب 35 میلیارد ریال جهت بازسازی شهرک اندیشه به ازای هر واحد 50 میلیون ریال در دور سوم سفر دولت به تصویب رسید ولی هنوز خانواده های ساکن در شهرک اندیشه دچار مشکل هستند و حمایت جدی دولت را می طلبد.

کد مطلب 1073420

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