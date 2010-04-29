حل مشکلات کلانشهر کرج بدون اصلاح قانون شوراها ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سیدعلی آقازاده ظهر پنجشنبه در همایش بزرگداشت شوراهای اسلامی در تالار میلاد کرج افزود: متاسفانه قانون شوراها هنوز تغییر کافی پیدا نکرده و باید همه زمینه های لازم فراهم شود تا قوانینی که این نهادها بر اساس آن کار می کنند، به بهترین نحو اصلاح شود.

وی ادامه داد: همواره از شوراهای اسلامی انتظارات زیادی می رود درحالیکه اختیارات آنها جوابگوی این انتظارات نیست و لازم است میزان اختیارات آنها نیز متناسب با نیازها باشد تا بتوانند پاسخگوی تامین نیازهای شهری باشند.

قانون شوراها نیازمند اصلاح جدی است

این مسئول اظهار داشت: قانون شوراها نیازمند اصلاح جدی است و بدون این امر، مشکلات شهری کلانشهرها از جمله کلانشهر کرج حل نخواهد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اصلاح قانون یادشده از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات جدید نیز جلوگیری می کند و در این زمینه موانع محکم تری ایجاد می کند.

آقازاده عنوان کرد: اگر قرار است نهاد شورا به بهترین نحو فعالیت کند و به وظایف خود عمل کند باید زمینه های لازم برای تحقق این امر فراهم شود نه اینکه تنها از شورا انتظار افزایش کارآیی داشته باشیم و به نیازهای آن در زمینه اصلاح قانون مربوطه بی توجهی کنیم.

کافی نبودن اختیارات شوراها بر مشکلات شهرداری نیز می افزاید

وی بیان کرد: شورای اسلامی کلانشهر کرج اختیارات کافی ندارد که این امر هم برای خود این نهاد مشکلات و موانعی ایجاد می کند و هم مشکلاتی را برای شهرداری این کلانشهر به همراه دارد.

شهردار کرج خاطرنشان کرد: البته شورای اسلامی کرج با وجود کمبودها و خلاها در مواردی بسیار مطلوب رفتار و حتی گاهی فراتر از وظایف عمل کرده اند که این امر بسیار قابل توجه است.

آقازاده افزود: مردم ما در انتخاب اعضای شورای اسلامی باتجربه تر شده اند ضمن اینکه شورای اسلامی کرج پس از گذراندن چند دوره قوام بیشتری یافته و تجربه ها در این زمینه نیز افزایش یافته است.

وی یادآور شد: از نمایندگان کرج در مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که تغییر قانون شوراها را با جدیت دنبال کنند زیرا اگر این امر محقق شود، بسیاری از مشکلات شهری حل می شود و از به وجود آمدن مشکلات جدید نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

تشکیل کمیته "استقبال از البرز" گام مهمی در راستای تشکیل استان البرز است

در ادامه این مراسم نیز نماینده کرج، اشتهارد و آسارا دذر مجلس شورای اسلامی گفت: تشکیل کمیته "استقبال از البرز" گام مهمی در راستای تشکیل استان البرز است و باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

فاطمه آجرلو ادامه داد: این کمیته با هدف پیگیری بهتر در زمینه مسئله تشکیل استان البرز تشکیل می شود و نتایج درخشانی به همراه خواهد داشت.

وی عنوان کرد: این کمیته در زمینه تهیه ابزارهای اطلاع رسانی کمک می کند و از این نظر، تشکیل کمیته یادشده امر بسیار مطلوبی است و پیگیری های مربوطه را آسان تر می کند.

تشکیل استان البرز نتیجه تلاش گروهی است

وی خاطرنشان کرد: تشکیل استان البرز نتیجه تلاش گروهی است و همه در این زمینه نقش و سهم داشته و تلاش گرده اند.

آجرلو یادآور شد: سالهاست که در این زمینه تلاش صورت می گیرد و این تلاشها با هدف وارد شدن لایحه تشکیل استان البرز به مجلس انجام گرفته است.

وی اظهار امیدواری کرد که تشکیل استان البرز در اسرع وقت عملی شود و سودهای این امر نصیب شهروندان کرج و سایر مناطق اطراف شود.