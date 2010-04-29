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۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۰۷

بارش تگرگ خسارت زیادی به کشاورزان اصفهانی وارد کرد

اصفهان - خبرگزاری مهر:‌ ساعتی پیش در اصفهان تگرگ شدیدی بارید که خسارت زیادی را به کشاورزان وارد کرد.

منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: این بارشها در هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت و این جبهه هوایی تا اواسط هفته آینده در اصفهان فعال است.

مدیر کل حوادث غیرمترقبه استان اصفهان ادامه داد: روز شنبه هفته آینده نیز یک جبهه هوایی از سمت کشور سودان به اصفهان وارد می‌شود که پیش بینی کاهش دمای هوا از 3 تا 5 درجه می‌شود.

وی با اشاره به بارش‌باران و تگرگ در فروردین ماه سال جاری تصریح کرد: بارش باران و تگرگ نزدیک به 54 میلیارد تومان خسارت به کشاورزان زد و 10 هزار هکتار از باغات و نزدیک به 30 هزار هکتار از مزارع سطح استان اصفهان خسارت دیدند.

کد مطلب 1073427

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