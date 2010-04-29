بارش تگرگ خسارت زیادی به کشاورزان اصفهانی وارد کرد

منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: این بارشها در هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت و این جبهه هوایی تا اواسط هفته آینده در اصفهان فعال است .

مدیر کل حوادث غیرمترقبه استان اصفهان ادامه داد: روز شنبه هفته آینده نیز یک جبهه هوایی از سمت کشور سودان به اصفهان وارد می‌شود که پیش بینی کاهش دمای هوا از 3 تا 5 درجه می‌شود.

وی با اشاره به بارش‌باران و تگرگ در فروردین ماه سال جاری تصریح کرد: بارش باران و تگرگ نزدیک به 54 میلیارد تومان خسارت به کشاورزان زد و 10 هزار هکتار از باغات و نزدیک به 30 هزار هکتار از مزارع سطح استان اصفهان خسارت دیدند.