طرح مجلس برای تقویت شوراها/ شوراهای اسلامی از کار حزبی بپرهیزند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی لاریجانی در پایان سفر دو روزه خود به قم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن روز شوراهای اسلامی تصریح کرد: شوراهای اسلامی هرچه تمرکز خودشان را بر ارائه خدمات و توسعه کشور به معنای عام متمرکز کنند و از کارهای حزبی و سیاسی پرهیز کنند مورد استقبال مردم قرار می گیرند و این رفتار مناسبی است که شوراها باید داشته باشند.

وی گفت: شوراهای اسلامی برای کارهای حزبی و سیاسی ساخته نشده اند و اگر خدمت به مردم سرلوحه کارشان باشند پیوند آنها با مردم بهتر و اقبال مردم نیز از شوراها بیشتر می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع توسعه تک مولفه ای نیست، خاطرنشان کرد: باید نگاه جامع به شهرسازی، ساماندهی حوزه های صنعت، کشاورزی و ... داشت و اگر این حرکت ادامه یابد به مرور می توان بخش های دیگر توسعه ای را به شوراها محول کرد.

لاریجانی تجربه شوراهای اسلامی را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: موضوع شوراها جزو اصول قطعی قانون اساسی است و کسانی که این قانون را تدوین می کردند به فکر این بودند که برخی از امور به مردم واگذار شود و دستگاه های دولتی حضور حداقلی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: در این تجربه ای که شوراها در شهرهای مختلف تشکیل شده اند در برخی مواقع شاهد فراز و نشیبهایی بودیم اما در کل خدمات خوبی ارائه شده است.

لاریجانی با بیان اینکه در برخی شهرها به دلیل کمبود منابع مالی پیشرفت خوبی را شاهد نبودیم، خاطرنشان کرد: یکی از مزیت های واگذاری امور به مردم این است که بهره وری کار بالا می رود و در این حرکت مردم احساس می کنند که در روند توسعه کشور مشارکت بیشتری دارند اما این به معنای آن نیست که کمک های دولتی به این مجموعه ها نشود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تقویت شوراهای اسلامی اظهار داشت: باید اشکالات و ایرادات شوراهای اسلامی رفع شود و ما آمادگی کامل این کار را داریم.

وی گفت: در این راستا طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح است که در صورت تصویب شوراهای اسلامی از نظر ساختاری تقویت می شوند.

لاریجانی با بیان اینکه این طرح در حال بررسی در کمیسیون های مختلف است، یادآور شد: طرح انتخابات و احزاب نیز به همراه طرح شوراها مجموعه به هم پیوسته ای را تشکیل می دهند که کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی در حال بررسی آنها هستند.