امسال نرخ بیکاری در استان زنجان به 5.6 درصد کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فضایل مقدسی در جلسه کارگروه امور اقتصادی و زیربنایی، نرخ بیکاری استان در سال گذشته را 8.4 درصد دانست و افزود: در صورت تحقق 27 هزار و 140 فرصت شغلی در سال جاری، این میزان به 5.6 درصد کاهش می یابد.



وی با بیان اینکه جلسات متعددی را در راستای توجیه دستگاه های اجرایی استان برای تعیین میزان اشتغالزایی برگزار کرده ایم ادامه داد: اگر سهم اشتغالزایی استان در سال جاری به طور صد در صد تحقق یابد، جمعیت بیکار استان در سال 89 به 22 هزار و 676 نفر کاهش خواهد یافت.



مقدسی به نرخ هفت درصدی بیکاری در برنامه توسعه پنجم کشور، اشاره کرد و افزود: در صورت تحقق سهم اشتغالزایی استان، شاهد افزایش جمعیت شاغل این استان در سال جاری به میزان 386 هزار و 908 نفر خواهیم بود.



رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان زنجان با تأکید بر اینکه این میزان اشتغالزایی با همکاری 62 دستگاه در استان عملی خواهد شد، افزود: امیدواریم همه دستگاه های استان با تعامل در جهت تعیین میزان اشتغالزایی خود، سهم به سزایی در تحقق فراهم شدن 27 هزار و 140 شغل در سال جاری ایفا کنند.