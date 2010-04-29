سالانه 80 هزار فرصت شغلی باید در خراسان رضوی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اکبر لبافی ظهر پنجشنبه در مراسم معرفی کارگران نمونه استان افزود: کاهش 9.8 درصی بیکاری در استان و دستیابی به رقم بیکاری 7 درصدی که از اهداف برنامه پنجم توسعه است نیازمند ایجاد سالانه 80 هزار فرصت شغلی جدید در استان است.

وی با تاکید بر ادامه روند بیکاری در سه فصل گذشته گفت: در حال حاضر 190 هزار نیروی بیکار در استان وجود دارد که برای رساندن این رقم به میزان استاندارد باید سالانه 80 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کنیم.



مدیر کل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی تصریح کرد: از دو میلیون نفر نیروی انسانی شاغل در استان تنها 600 هزار نفر از آنها بیمه شده اند.



لبافی تعداد مستمری بگیران بیمه بیکاری را در استان 14 هزار نفر عنوان کرد و افزود: یکی از مهمترین اهداف اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی ایجاد زمینه اشتغال برای این افراد است تا بتوانیم رقم 8 میلیارد تومانی که از طریق صندوق بیمه بیکاری پرداخت مییشود را به سمت تولید هدایت کنیم.



وی تاکید کرد: در همین راستا اعلام کرده ایم کارفرمایانی که اقدام به استخدام این نیروها کنند می توانند 30 درصد حقوق را پرداخت کنند و 70 درصد ما بقی حقوق این نیروها توسط اداره کار پرداخت خواهد شد.



وی از ایجاد هزار شورای سازش توسط اداره کل کار استان در سال جدید خبر داد و گفت: با ایجاد این شوراهای سازش بسیاری از اختلاف های کارگر و کارفرما در محیط کار بررسی خواهند شد و نارضایی ناشی از صدور آرا در مراجع حل اختلاف کاهش چشمگیری می یابد.



وی تعداد شکایات ایجاد شده در محیط کار در استان را سالانه 25 هزار فقره اعلام کرد و گفت: از این پس تلاش می کنیم اغلب مسائل را بر اساس سازش حل کنیم.



وی امنیت شغلی را یکی از مهمترین دغدغه های شاغلین و کارگران دانست و خاطر نشان کرد: اگر کارها تثبیت و توسعه یابد امنیت شغلی ایجاد می شود که البته این امر با حفظ بازار موجود هم دست یافتنی است.