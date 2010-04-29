به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسین صفدری قبل از ظهر پنجشنبه در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از عملکرد این بانک درسال گذشته گفت: بانک کشاورزی 121 محصول کشاورزی را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد که با توجه به وضعیت خاص استان قم 29 محصول در این استان تحت پوشش بیمه کشاورزی هستند.



رشد 65 درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در سال 88



وی با بیان اینکه بانک کشاورزی قم در سال گذشته نسبت به سال 87 درجذب منابع، 30 درصد رشد داشته است گفت: طی این مدت این بانک در زمینه وصول مطالبات 28 درصد و پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای 114درصد رشد داشته است



رئیس بانک کشاورزی قم اظهار داشت: این بانک در پرداخت تسهلات نیز رشد 65 درصدی را داشته و از 553 میلیارد تومان در سال 1387 به 913 میلیارد تومان در سال 88 رسیده است.



عدم استقبال کشاورزان از بیمه کشاورزی



وی به بیمه کشاورزی اشاره کرد و بیان داشت: مهمترین تفاوت این بانک با سایر بانک‌های کشور بحث بیمه کشاورزی است که با توجه به جایگاه و ضرورت این بیمه استقبال چندانی از آن صورت نگرفته است.



صفدری افزود: از 40 مورد بلای طبیعی که وجود دارد 30 مورد آن درکشور ما رخ می‌دهد که در این زمینه پس از ایالات متحده آمریکا در رتبه دوم قرارگرفته است که این امر ضرورت توجه به بیمه را نشان می‌دهد.



وی با اشاره به تغییر ناگهانی هوا در فروردین‌ماه سال جاری ابراز داشت: برآورد خسارات وارد شده به بخش کشاورزی قم در فروردین ماه، 25 میلیارد تومان بوده است.



رئیس بانک کشاورزی استان قم با تأکید بر اینکه باید در بودجه کشور ردیف خاصی برای بیمه کشاورزی وجود داشته باشد بیان داشت: باید در زمینه بیمه کشاورزی اطلاع‌رسانی شفاف و آموزش‌های لازم و کامل صورت گیرد تا این امر نهادینه شود و کشاورزان با اطلاع کافی به سمت بیمه کشاورزی روی آورند.