به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد عزیزی راد، رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات آذربایجان شرقی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز به کار این خانه گفت: مقدمات تشکیل این مجموعه با انتخاب هیئت موسس از تابستان 88 آغاز شده و در نهایت با برگزاری انتخابات مجمع عمومی در آبانماه همان سال، ‌نخستین دوره خانه مطبوعات آذربایجان شرقی آغاز بکار کرد.

وی افزود: با پیگیری های ثبت رسمی و انجام کارهای اولیه، هم اکنون 154 نفر از اهالی مطبوعات آذربایجان شرقی در این خانه عضویت یافته اند.

عزیزی راد یادآور شد: خانه مطبوعات در راستای سیاستهای دولت برای کاهش تصدی گری و کوچک سازی دولت تاسیس می شود.

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات آذربایجان شرقی با اشاره به فعالیت های این تشکل در مدت کوتاه تشکیل آن افزود: برگزاری جشنواره تیتر برتر، جشنواره همایش شهر و رسانه و برگزاری دوره های کوتاه مدت مقدماتی و پیشرفته روزنامه نگاری از جمله فعالیت های انجام شده در طول پنجماه گذشته است.

وی همچنین با اشاره به راه اندازی سایت خانه مطبوعات آذرابیجان شرقی ادامه داد: از مهمترین اقدامات در پیش روی اجرای طرح ساماندهی شغلی خبرنگاران و اهالی مطبوعات استان است که تاکنون در کشور اجرایی نشده است.

عزیزی راد با اظهار امیدواری نسبت به اینکه این استان بتواند پایلوت موفقی برای اجرای این طرح باشد اظهار داشت: تفویض اختیار بیمه خبرنگاران به خانه مطبوعات از دیگر اقدامات انجام شده بودده است.

وی با بیان اینکه برنامه های امسال خانه مطبوعات تدوین و برای تصویب در اختیار اداره کل فرهنگ و ارشاد استان قرار گرفته افزود: برگزاری کلاس های آموزشی با حضور استادان برجسته مطبوعات کشور، جشنواره مطبوعاتی شمالغرب با 13 برنامه تخصصی، انتشار ویژه نامه و ... از جمله این برنامه ها است.

با آغاز به کار این خانه، تعداد تشکل های صنفی مرتبط با مطبوعات در آذربایجان شرقی به سه رسید. پیش از این انجمن صنفی روزنامه نگاران و نیز انجمن صنفی مدیران مسئول مطبوعات آذربایجان شرقی نیز در این استان تشکیل و فعالیت دارد.