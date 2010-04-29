کمبود منابع مالی مانع تحقق مصوبات شهرداری مشهد شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پژمان ظهر پنجشنبه در همایش ملی روز شوراها در هتل پردیسان افزود: حضور اعضای شورای شهر در کارهای اجرایی که بعضا برای رفع مشکلات و تسریع در آنهاست علاوه بر مغایرت قانونی موجب تضعیف در نظام سیاستگذاری شوراها می شود.

شهردار مشهد با اشاره به عملکرد شوراها گفت: ممکن است در عملکرد شوراها مشکلات و عیب و نقص هایی وجود داشته باشد که با توجه به عمر کوتاه مدت در زمان تشکیل شورا انتظار زیادی است که هیچ عیب و ایرادی در عملکرد شوراها وجود نداشته باشد که با گذشت زمان و بلوغ شورا این عیوب نیز رفع خواهد شد.

وی در رابطه با مصوبات شورای شهر و روستا گفت: مصوبات شوراهای شهر و روستا باید به گونه ای باشد که منابع و ساز و کارهای لازم برای اجرایی شدن مصوبات فراهم باشد.

پژمان خاطر نشان کرد: در حال حاضر کمبود منابع مالی برای اجرای برخی از مصوبات مانع در تحقق مصوبات شده است که این مستلزم حمایت های اعضای شورای شهر و حمایت های مالی دولت برای اجرایی شدن این مصوبات است.