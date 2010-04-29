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۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۴۱

کمبود منابع مالی مانع تحقق مصوبات شهرداری مشهد شده است

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار مشهد گفت: در حال حاضر کمبود منابع مالی برای اجرای برخی از مصوبات مانع تحقق مصوبات شهرداری مشهد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پژمان ظهر پنجشنبه در همایش ملی روز شوراها در هتل پردیسان افزود: حضور اعضای شورای شهر در کارهای اجرایی که بعضا برای رفع مشکلات و تسریع در آنهاست علاوه بر مغایرت قانونی موجب تضعیف در نظام سیاستگذاری شوراها می شود.

شهردار مشهد با اشاره به عملکرد شوراها گفت: ممکن است در عملکرد شوراها مشکلات و عیب و نقص هایی وجود داشته باشد که با توجه به عمر کوتاه مدت در زمان تشکیل شورا انتظار زیادی است که هیچ عیب و ایرادی در عملکرد شوراها وجود نداشته باشد که با گذشت زمان و بلوغ شورا این عیوب نیز رفع خواهد شد.

وی در رابطه با مصوبات شورای شهر و روستا گفت: مصوبات شوراهای شهر و روستا باید به گونه ای باشد که منابع و ساز و کارهای لازم برای اجرایی شدن مصوبات فراهم باشد.

پژمان خاطر نشان کرد: در حال حاضر کمبود منابع مالی برای اجرای برخی از مصوبات مانع در تحقق مصوبات شده است که این مستلزم حمایت های اعضای شورای شهر و حمایت های مالی دولت برای اجرایی شدن این مصوبات است.

کد مطلب 1073449

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