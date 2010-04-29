جبران عقب ماندگیهای زنجان نیازمند بالفعل کردن نقاط قوت است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمدتقی واعظی ظهر پنج شنبه در همایش شوراها و دهیاری ها استان زنجان افزود: در این استان چیزی از توانایی ها کم نداریم و با همت مضاعف و کار مضاعف می توان تمام کمبودها را جبران کرد.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری هیچگاه امر ناممکنی را از ملت درخواست نمی کند لذا امسال نیز قطعا با آگاهی نسبت به توانایی های موجود، این شعار را سرلوحه امور قرار دادند و با اراده می توان همه ظرفیت ها را با رور کرد.

امام جمعه زنجان با اشاره به این که نقاط قوت ایران اسلامی، خاری برچشم دشمنان است، افزود: این نقاط قوت همانند قلعه ای در مقابل دشمنان قرار می گیرد. به همین خاطرمردم نباید قابلیت ها و استعدادها را به هدر دهند.

همچنین استاندار زنجان با بیان این که شوراها در خط مقدم خدمت به مردم قرار دارند گفت: اعضای شوراهای اسلامی بیش از سایر مسئولان با اقشار مختلف جامعه در ارتباط هستند که به همین خاطر با مشکلات آنها بیشتر آشنا بوده و می توانند در راه خدمات رسانی گام های موثرتری بردارند.

محمد رئوفی نژاد افزود: متاسفانه در مواردی شاهد ناموفق بودن برخی از این نهادهای مردمی هستیم که البته این موارد طی چند سال گذشته کمتر مشاهده شده است.

وی ادامه داد: مردم با کسی عقد اخوت نبسته اند و انتظار خدمت رسانی از تمام مسئولان دارند و همه باید از فرصت های به وجودآمده برای این امر استفاده کنند.

رئوفی نژاد افزود: باید از ظرفیت های موجود در راستای توسعه استان استفاده کرد و تردید نداریم که در صورت تلاش مضاعف، استان زنجان درعرض یک سال، به اندازه 15 سال پیشرفت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: باید با افق دید بلندتر و در چارچوب منویات مقام معظم رهبری کارها انجام شود و شوراها نیز در همین راستا می توانند بیش از پیش اقدام کنند.