25 درصد حمل و نقل شهری در ارومیه توسط اتوبوس انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم بازیان ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح سیستم بلیت الکترونیکی و GPS در ناوگان اتوبوسرانی ارومیه افزود: این امر نشان دهنده پتانسیلهای ناوگان اتوبوسرانی برای جابجایی مسافر در سطح شهر است.

ابراهیم بازیان با اشاره به اینکه همراهی مردم مهمترین عامل در به نتیجه رسیدن سیستم کارت بلیت الکترونیکی و GPS بود، بیان داشت: شناسایی روند عرضه و تقاضای بخش حمل و نقل بزرگترین کمک به سیستم حمل و نقل عمومی است.

شهردار ارومیه با تاکید بر برنامه ریزی مدیریت مناسب حمل ونقل عمومی، اظهار داشت: در این مسیر همراهی ادارات مختلف به ویژه شورای ترافیک استان می تواند موثر باشد.

بازیان اجرای طرح کارت بلیت الکترونیکی و سیستم GPS در ارومیه را یکی از خدمات ارزشمند مدیریت شهری به شهروندان اعلام کرد و ادامه داد: این طرح در راستای تلاش برای ارائه خدمات بهتر، مطلوبتر و سریعتر به شهروندان اجرا شده است.

مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی ارومیه و حومه نیز در این مراسم با اشاره به اینکه کارتهای بلیت الکترونیکی در 18 نقطه شهر به مردم عرضه می شود، گفت: مردم می توانند با استفاده از این کارت ها در مسیرهای شهری ارومیه تردد کنند.

عباس حیدرزاده افزود: قیمت خدمات اتوبوس با استفاده از این کارت 750 ریال و بدون استفاده از آن هزار ریال خواهد بود که با تمهیدات صورت گرفته در داخل اتوبوس ها نیز شهروندان می توانند کارت های بلیت الکترونیکی را تهیه کنند.

رئیس شورای اسلامی ارومیه نیز ارائه تسهیلات برای رفاه بیشتر مردم ارومیه از مهمترین اهداف شهرداری و شوراها عنوان کرد و گفت: گسترش حمل و نقل عمومی نقش موثری در کاهش ترافیک دارد که این امر باید در سرلوحه فعالیتهای شورا و شهرداری ارومیه باشد.

پرویز جلیلی افزایش خدمات آسان در حمل و نقل عمومی را بسیار مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: با تسهیل خدمات و ارائه خدمات مطلوبتر در جهت افزایش سرعت حمل و نقل عمومی، شاهد کاهش بار ترافیکی به ویژه در مناطق پر تردد شهر خواهیم بود.