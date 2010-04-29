نظارت شوراها افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد امروز پنجشنبه در همایش روز ملی شوراهای اسلامی در تالار وزارت کشور، ضمن تبریک سالروز شوراهای اسلامی شهرها گفت: شوراها یکی از نهادهای پربرکت و مفید برای جامعه بوده است .

وی با بیان اینکه قدرتی که می‌تواند کشور را جلو ببرد قدرت مردم است، ابراز داشت: باید این قدرت مردم را سازماندهی و از آن به نحو احسن استفاده کرد.

احمدی نژاد با بیان اینکه در اینجا قصد دارم در ارتباط با ماموریت شوراها و وظایف سنگینی که برعهده‌ شما است صحبت کنم، افزود: ما باید ایران را بسازیم و نباید هیچ مانع و محدودیتی باعث توقف کشور در مسیر سازندگی باشد و این‌که مانعی باعث شود قسمتی از کشور در مسیر سازندگی قرار نگیرد.

رئیس جمهور در ادامه گفت: ما باید همه جای ایران را بسازیم و به فضل الهی استعدادهای مادی و انسانی در ایران سرشار است. همه جای ایران دارای منابع بسیار غنی و همچنین نیروی انسانی هوشمند، کاری و پر توان است. حتی در کویرهای ما که عده‌ای تصور می‌کنند، آنجا از استعداد مادی محروم است در همان کویر استعدادهای قوی مادی قرار دارد.

وی تاکید کر: ایران اسرشار از استعداد مادی و انسانی سرشار است و اگر ما می‌خواهیم ایران را بسازیم باید چند عامل را در کنار هم قرار دهیم. اولین عامل داشتن برنامه است. ما برای ساختن یک روستا نیز باید برنامه داشته باشیم و در واقع تصویری در ذهن ما باشد و به سمت تحقق آن تصویر حرکت کنیم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه برنامه‌ پنجمی که تقدیم مجلس کرده‌ایم برنامه‌ جامعی است که همه‌ امورات و قسمت‌های کشور اعم از شهر و روستا را در بر می‌گیرد، گفت: وقتی برنامه‌ای مشخص و تدوین شود، باید برای محقق کردن آن برنامه تلاش و کوشش کرد.

رئیس‌جمهورادامه داد: ممکن است که یک جمعی و کشوری امکانات مادی و انسانی داشته باشد، برنامه‌ تدوین شده‌ خوبی داشته باشد، اما مردم آنجا اهل کار و تلاش نباشند. در آن صورت نمی‌توان امور را به پیش برد و پیشرفتی حاصل نمی‌شود.

احمدی‌نژاد همچنین تصریح کرد: بعضی از ملت‌ها به لحاظ استعداد انسانی و مادی عقب‌تر هستند، ولی در زندگی مادی جلوتر هستند و تنها ویژگی که آنها را برجسته‌تر کرده کار و تلاش است و در واقع در برخی از نقاط دنیا نفس کار مقدس است. مثلا در برخی از این کشورها شنیده‌ایم که افراد اضافه‌کاری می‌کنند، ولی حقوق نمی‌گیرند و می‌گویند ما برای پیشرفت کشور کار می‌کنیم. البته ما چنین انتظاری را نداریم، اما باید همه در راستای پیشرفت کشور تلاش و کوشش کنیم و ایجاد فضایی برای کار و تلاش و حرکت در این راستا یک وظیفه عمومی است. اگر فضای کشور فضای کار باشد کشور به سرعت پیشرفت می‌کند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: در طول 30 سال گذشته چند برابر گذشته‌ کشور کار صورت گرفته و عمران و آبادانی شده است و در این چهار – پنج سال اخیر نیز به اندازه‌ 25 سال قبل آن. در حال حاضر کشور تبدیل به یک کارگاه شده است. در بخش‌های گوناگون کار در حال انجام است و من با شناختی که از ایران دارم معتقدم که ظرفیت کار و تلاش در ایران سه برابر کنونی است، گر چه امروز چند برابر قبل شده است.

وی تصریح کرد : که در همه‌ ایران فضا برای کار و سازندگی وجود دارد و شوراها در ایجاد این فضای کار نقش بسیار مهمی دارند.

احمدی‌نژاد ادامه داد: اما اگر یک جمعی همه‌ ثروت‌ها را داشته باشد، برنامه نیز داشته باشد، اهل کار هم باشد، اما همدل و همراه نباشد، اتفاقی نمی‌افتد. وقتی در کشور همدلی وجود داشته باشد این همدلی باعث پیشرفت در کشور می‌شود.

رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه همه باید در یک مسیر، مسیر پیشرفت کشور تلاش و کوشش کنند، گفت: ممکن است که همه کار کنند، ولی هر کدام به یک جهتی. این نتیجه‌بخش نیست. کار باید در یک راستا و مسیر قرار بگیرد و در واقع شوراها در این ارتباط نقش مهمی دارند. شوراها نقش بسیج همت‌ها، اندیشه‌ها و هماهنگی آنها را برای پیشبرد امور برعهده دارد .

وی با بیان این‌که نقطه‌ تمرکز برنامه‌ی فرهنگی استکبار در همین مورد است، گفت: آنها به مردم می‌خواهند این‌گونه تبلیغ کنند که شما نمی‌توانید کاری کنید و شما محروم هستید و در این راستا تبلیغات انجام می‌دهند. شما می‌بینید وقتی می‌خواهند از ایران خبری را نشان دهند می‌آیند و بیابان‌ها را نشان می‌دهند و حتی صحنه‌هایی را از کشورهای اطراف که بیابان و شن‌زار است را در متن خبر نشان می‌دهند .

رئیس‌جمهورادامه داد: اینگونه می‌خواهند القاء کنند که شما چیزی ندارید و در واقع می‌خواهند کار و تلاش را ضد ارزش جلوه دهند.

به نحوی نشان دهند، فردی که با یک تلفن پول جابجا می‌کند محترم است، ولی کسی که با عرق جبین کار می‌کند از چندان احترامی برخوردار نیست و در واقع می‌خواهند کار را ضدارزش جلوه دهند. می‌بینید که در برخی از کشورهای آفریقایی بین مردم اختلاف ایجاد می‌کنند و به جان هم می‌اندازندشان. یک میلیون نفر را می‌کشند و ذهن آنها را مشغول نگه می‌دارند تا ثروت آنها را چپاول کنند. می‌بینید که چقدر تلاش می‌کنند تا همدلی را در بین ملت‌ها از بین ببرند و اکنون نیز دنبال همین هستند.

احمدی نژاد با بیان این‌که شوراها در ایجاد همدلی در بین مردم بسیار موثرند، گفت: برخی در ذهن‌شان این تصور را دارند که ما مثلا دولت و شوراها را انتخاب کرده‌ایم. آنها بروند کار بکنند در صورتی که این تصور اشتباه است. دولت و شوراها زمینه را برای کار فراهم می‌کنند و مردم هستند که باید تلاش و کوشش کنند و در واقع باید گفت قدرتی که می‌تواند کشور را جلو ببرد قدرت مردم است و باید این قدرت مردم را سازماندهی و از آن به نحو احسن استفاده کرد.

وی همچنین به اهمیت مسئله‌ عدالت اشاره کرد و گفت: اگر در کشوری تمام امکانات وجود داشته باشد، همدلی و تلاش وجود داشته باشد، همه در یک جهت حرکت کنند، اما در آن جامعه عدالت وجود نداشته باشد آن جامعه به سر منزل مقصود نمی‌رسد. اکنون می‌بینیم که در بسیاری از کشورهای تحت نظام سرمایه‌داری همه 24 ساعته کار می‌کنند. من چندی پیش به یکی از کشورهای اروپای شمالی سفر کرده بودم و از مردم متعددی سوال کردم و می‌گفتند که اگر ما زن و شوهر شبانه‌روز ندویم، نمی‌توانیم خانه‌ای را برای خود تهیه کنیم. وقتی که عدالتی وجود نداشته باشد سعادت نیز محقق نمی‌شود.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به صحبت تعدادی از اعضای شوراهای شهرستان استان تهران که از کمبود امکانات گله داشتند، افزود: صحبتی که این دوستان انجام دادند هشدار به مدیران بود. وقتی که بودجه به استانی داده می‌شود، باید این بودجه به صورت عادلانه توزیع شود تا همه بتوانند از امکانات استفاده کنند و دوستان تلاش کنند که اگر نقصی وجود دارد، این را رفع کنند. باید عدالت وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: که اگر همه‌ عوامل در کنار هم جمع باشند، ولی عدالتی وجود نداشته باشد هدف نهایی حاصل نمی‌شود.

احمدی‌نژاد ادامه داد: یکی از کارها در جهت اجرا و تحقق عدالت هدفمند کردن یارانه است و اگر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به فضل الهی اجرا شود، فقیری در این کشور باقی نخواهد ماند.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت مسئله‌ عدالت، گفت: از طرف دیگر اگر یک صاحب قدرت و نفوذ و باندی تخلفی انجام داد، باید با تخلف آن به همان اندازه با شدت برخورد شود که با یک آفتابه‌دزد و قالپاق‌دزد برخورد می‌شود. این گونه نباشد که قالپاق‌دزد را سریع به زندان بفرستیم، ولی کسی که تخلف آنچنانی کرده است دائم بگویند اسمش را نبرید، خلاف است، هنوز در دادگاه اثبات نشده است. پرونده‌های این افراد را سریع به دادگاه ببرید و اثبات کنید و به تخلفات‌شان رسیدگی کنید.

وی تصریح کرد: این‌گونه نباشد که مثلا یک نفر صاحب‌نفوذ 10 هکتار زمین داشته باشد، تغییر کاربری بگیرد با توجه به نفوذش، ولی یک بیچاره که 100 متر خانه دارد و می‌خواهد یک دکه‌ای را در کنار خانه خود برای فرزندش ایجاد کند آن را اذیت کنند و از طرف دیگر برای آن فردی که 10 هکتار دارد چون صاحب نفوذ است جلسه‌ای ویژه بگذارید، نسکافه جلویش بگذارید و چون 10 هکتار دارد کارش را سریع درست کنید. من نمی‌گویم اینگونه اقدامات هست، ولی مثال می‌زنم.

رئیس‌جمهور ادامه داد: اینجا جایی است که باید فریاد بلند شوراها به گوش همه برسد و در راستای تحقق عدالت در کشور حرکت کنند، نه اینکه یک کسی که صاحب نفوذ است کارهایش در عرض دو دقیقه انجام شود، امضاهایش در دو دقیقه صورت بگیرد، ولی یک نفر بیچاره چند ساعت یک لنگه‌پا برای یک امضاء پشت این در و آن در بایستد، از جاهایی که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و ضوابط ایجاد کنند و نظارت داشته باشند همین‌جاهاست.

احمدی‌نژاد افزود: من از وزیر کشور و استاندار و همچنین آقای چمران می‌خواهم که با شوراهای مختلف جلسه بگذارند و به مشکلات رسیدگی کنند.

وی اضافه کرد: نباید اینگونه باشد که مثلا در فلان منطقه وقتی که عده‌ای دور هم جمع می‌شوند، به کسی اعتماد می‌کنند و او را شهردار انتخاب می‌کنند آن فرد تصور کند که سوار اسب شده و دیگر خدا را نشناسد. مردم آمده‌اند شوراها را انتخاب کرده‌اند به عنوان نمایندگان خود که اثری در زندگی آنها داشته باشد.

رئیس‌جمهور در ادامه به اهمیت کنترل مصرف و نقش شوراها در این زمینه اشاره کرد و اظهارداشت: اگر کنترل مصرف وجود نداشته باشد مشکل ایجاد می‌شود. اگر پروژه‌ای در شهری در حال اجرا شدن است باید این پروژه با بهترین طراحی و کمترین هزینه انجام شود. وقتی که مثلا یک پروژه یک میلیارد تومان هزینه‌اش است وقتی به گونه‌ای عمل کنند که هزینه‌اش به دو میلیارد تومان برسد این خیانت است. اینها از جیب مردم می‌رود. اینجاست که شوراها باید نظارت کنند و سئوال کنند چرا پروژه‌ای که باید اینقدر هزینه می‌شده هزینه‌اش اینقدر افزایش پیدا کرده است. در برخی از شهرستان‌ها البته معدود به ما گزارش شده که برخی از پروژه‌ها دو یا سه برابر قیمتی که باید تمام می‌شده تمام شده است و بعد از آن عوارض این هزینه‌ها را از مردم گرفته‌اند و به مردم فشار زیادی وارد کرده‌اند.

وی گفت: خرجتان را کم کنید، کار را روی حساب انجام دهید و فشار روی مردم نیاورید. در این مواقع است که شوراها باید وارد شوند و نظارت کنند.

احمدی‌نژاد در ادامه صحبت‌های خود خطاب به اعضای شوراهای شهر گفت: یکی دیگر از کارهایی که شوراها باید انجام دهند مراعات حال محرومان است و این یک نقطه کلیدی است و ما معتقدیم که اگر در مسیر درست خدمت به محرومان حرکت کنیم، خداوند برکت نازل می‌کند. برکت در خزانه خداست.

رئیس جمهور در ادامه به بحث کنترل جمعیت اشاره کرد و افزود: ما یک مطلب را گفتیم. در این ارتباط چرخاندند و آن‌را در یک موضع دیگر قرار دادند.

احمدی نژاد ادامه داد: غربی‌ها 40 سال پیش گفتند که جمعیت را کنترل کنید، بچه مزاحم است و بچه کمتر زندگی بهتر. اکنون ببینید همان‌ها به کجا رسیدند به جایی رسیده‌اند که جمعیت آنها پیر شده‌اند و دارد از بین می‌رود و چند سالی است که خانواده‌ها را تشویق می‌کنند که فرزند بیاورند و امکانات در اختیار خانواده‌ها قرار می‌دهند، برای این که جمعیت داشته باشند و هرساله نیز مجبور هستند مقداری جمعیت وارد کنند. عده‌ای در کشور ما نیز پیدا شدند که چشم بسته گفتند ببینیم آنها چکار می‌کنند، ما نیز همان کار را بکنیم و گفتند دو بچه کافی است و در این ارتباط قانون وضع کردند و گفتند سه بچه را بیشتر بیمه نمی‌کنیم، در صورتی که نگاه و اعتقاد ما با آنها فرق می‌کند و معیارهای ما با آنها متفاوت است.

وی اضافه کرد: من گفتم چرا می‌گویید که مردم از ترس فقر بچه خود را از بین ببرند. خداوند می‌فرماید از ترس فقر بچه‌های خود را نکشید، ما آنها و شما را روزی می‌دهیم. می‌گویند دو بچه کافی است. یعنی اینکه 40 سال دیگر چیزی از ملت ایران وجود ندارد. دو نفر وقتی ازدواج می‌کنند، دو بچه نیز بیاورند حتما تا آخر این دو بچه باقی نمی‌مانند، حادثه وجود دارد، بیماری وجود دارد. اکنون متوسط افراد خانوار در ایران زیر 4 نفر آمده است یعنی کمتر از دو بچه. ما خطر 30 سال دیگر را می‌بینیم و اکنون می‌گوییم و هشدار می‌دهیم البته کسی نمی‌تواند مردم را وادار به چیزی بکند. مردم می‌خواهند بچه‌دار شوند و خدا روزی را می‌دهد، عده‌ای با حرف‌های روشنفکری عزا گرفتند.

رئیس‌جمهور خطاب به اعضای شوراها اظهارداشت: خدمت به مردم را فراموش نکنید به خصوص خدمت به کسانی که در کشور جز خدا کسی را ندارند.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به بیان درخواست‌های خود از شوراها پرداخت و افزود: شوراها باید خود مراقب شوراها باشند و اگر خدای نکرده کسی در شوراها پیدا شود که خارج از قاعده کار کند این باعث می‌شود تیغ شوراها کند شود. من خواهش می‌کنم خودتان مراقب شوراها باشید شما نماینده مردم هستید.

رئیس‌جمهور با بیان این‌که دولت پشتیبان شوارهاست، گفت: شوراها یک نهال جوان در کشور است و باید به شوراها فرصت دهیم، ازآنها پشتیبانی و حمایت کنیم و با تلاش و کوشش و کمک هم به سمت یک ایران آباد و عزیز حرکت کنیم.

رئیس‌جمهور همچنین در این مراسم خبر داد که طبق برنامه دولت روستاها مرحله به مرحله زیر نظر تامین اجتماعی خواهند رفت.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دشمنان ایران اسلامی گفت: امروز ایران در دنیا حرف اول را می‌زند و این حرف تمام سیاستمداران دنیاست. علی‌رغم همه تحریم‌ها، بداخلاقی‌ها و زورگویی‌ها ملت ایران به سمت پیشرفت حرکت می‌کند و در عرصه‌های گوناگون پیشرفت دارد و چهره ایران در حال تغییر است و به کوری چشم دشمنان بشریت امروز ایران در دنیا حرف اول را می‌زند.

رئیس‌جمهور با بیان این‌که ملت ایران دربرابر فشارها ایستاد، تصریح کرد: در یک سال اخیر وقتی آنها دیدند این فشارهایشان به نتیجه نمی‌رسد تبلیغ می‌کنند که ایران ضعیف و ناتوان است. دوران بی‌ثباتی را می‌گذراند، ولی من به آنها می‌گویم برخلاف میل شما و تصور شما ملت ایران در تمام نقاط کشور همدل و در ساختن ایران اسلامی متحد هستند و دربرابر شما می‌ایستند و حسرت یک عقب نشینی را بر دل شما می‌گذارند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: ملت ایران یک ملت منطقی، اهل گفت‌وگو است و هیچ وقت حق کسی را نخورده است و اهل تجاوز نبوده و اکنون نیز اینگونه است و اگر شما فکر می‌کنید با تهدید می‌توانید ملت ایران را از مسیری که در پیش گرفته، منحرف کنید اشتباه می‌کنید. امروز ملت ایران قدرت خود را فهمیده است.

احمدی نژاد با بیان این‌که ملت ایران ملتی آرمانی است خطاب به دشمنان گفت: به کسانی که مخالف پیشرفت ایران هستند می‌گویم آرزوی توقف پیشرفت ملت ایران را به گور خواهید برد.

پیش از صحبت‌های رئیس‌جمهور وزیر کشور و رئیس شورای شهر تهران سخنرانی کردند، در جریان صحبت‌های رئیس‌جمهور نیز چند تن از شوراهای شهر شهرستان‌های تهران نیز به بیان مشکلات خود پرداختند که رئیس‌جمهور به استاندار تهران و دیگر مقامات استان تهران که در این جلسه حضور داشتند دستور رسیدگی به مشکلات آنها را داد و از آنها خواست جلساتی را با شوراهای این مناطق داشته باشند.

رئیس‌جمهور گفت: اگر یک مشکل در این مناطق حل شود زندگی هزاران نفر درمان می‌شود.



همچنین در این مراسم از 5 تن از اعضای شوارها تقدیر شد.