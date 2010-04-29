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۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۲۲

متکی:

ارتباط ایران با "سارک" ریشه در تاریخ دارد/ تهران میزبان نشست تروریسم

ارتباط ایران با "سارک" ریشه در تاریخ دارد/ تهران میزبان نشست تروریسم

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نشست "اتحادیه آسیایی جنوبی برای همکاریهای منطقه ای" به بوتان سفر کرده روابط کشورمان با این سازمان را برگرفته از ریشه های تاریخی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، منوچهر متکی همچنین در سخنرانی خود در تیمپو پایتخت بوتان گفت: سارک فرصتهای خوبی را برای همکاری های منطقه ای فراهم می آورد و این سازمان پتانسیلی برای یک فرصت خوب به منظور همکاری ها بر اساس روحیه درک متقابل ایجاد کرده است.

منوچهر متکی افزود: پیوندهای ایران با کشورهای عضو سارک فراتر از مسائل سیاسی و اقتصادی و ریشه در تاریخ دارد.

سارک در سال 1985 تاسیس شد و شامل کشورهایی همچون بنگلادش، بوتان، مالدیو، نپال، پاکستان، هند، سریلانکا، و افغانستان است.

ایران که به گفته متکی میزان مبادلات تجاری آن با سارک از 15 میلیارد دلار تجاوز کرده در سال 2008 به عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شد.

وزیر امور خارجه ایران در ادامه گفت : ایران خواستار توسعه روابط با این کشورها و همچنین به دنبال رفاه و توسعه اقتصادی و همینطور عدالت و امنیت کشورهای منطقه است.

وی همچنین ضمن انتقاد از روندهای موجود برای برخورد با تروریسم گفت: مبارزه با تروریسم باید بدون تبعیض و بدون انگیزه های سیاسی باشد.

وزیر امور خارجه ایران از برگزاری کنفرانس مبارزه با تروریسم در ماه سپتامبر به میزبانی تهران خبر داد.

نمایندگانی از ایران، چین، ژاپن، کره جنوبی، آمریکا، موریس، استرالیا، میانمار، و اتحادیه اروپا در نشست سارک شرکت کرده اند.

کد مطلب 1073463

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