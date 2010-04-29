به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، تهمینه دانیالی بعد از ظهر پنجشنبه در دومین همایش تبیین جایگاه سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی افزود: خراسان به زعم من قطعهای از بهشت ایران است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
معاون صنایع دستی کشور با تأکید بر اینکه وظیفه ما حفظ مواریث کشور است، گفت: برگزاری همایش بینالمللی سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی به میزبانی شهر فیروزه(تخت جلگه قدیم) هدیهای است که به فعالان و هنرمندان این شهر تقدیم میشود.
وی ادامه داد: فرآوری سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی یکی از وظایف اصلی معاونت صنایعدستی کشور است که با جدیت تمام در راستای آن گام برمیدارد.
دانیالی اضافه کرد: در عرصه فعالیت سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی با نگاهی هنری ورود پیدا خواهیم کرد و تلاش میکنیم این نگاه را به حوزههای اجتماعی نیز تعمیم دهیم.
وی بااشاره به اینکه با ورود به عرصه سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی گوشه چشمی به توسعه اقتصاد غیر نفتی داریم، اظهار داشت: فعالیت در این عرصه نیازمند سرمایهگذاری کلان نیست و ارزش افزوده قابل توجهی دارد.
وی خاطرنشان کرد: اغلب هنرمندان صنایعدستی را جوانان تشکیل میدهند که در نظر داریم عرصه را بیش از پیش برای ورود آنها در بخش فرآوری سنگهای و نیمهقیمتی باز کنیم.
دانیالی تأکید کرد: در سال جاری تمامی فعالیتها در این عرصه با تأکید بر بررسیها و پژوهشهای علمی صورت میگیرد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در سایر بخشها نیز افزایش ظرفیتهای آموزشی را مدنظر قرار دادهایم، گفت: همه فعالیتها را رصد کرده و در راستای احیاء رشتههای فراموش شده گام برمیداریم.
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