دریاچه ارومیه 10 میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نقی کریمی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست خبری افزود: هم اکنون سطح آب دریاچه ارومیه در مقایسه با سال پیش 34 سانتیمتر کاهش نشان می دهد و برای نجات دریاچه ارومیه به بیش از 10 میلیارد مترمکعب آب نیاز است.

به گفته وی از مهرماه گذشته تاکنون در حوزه دریاچه ارومیه 131 میلیمتر حجم نزولات آسمانی بوده است که در مقایسه باسال پیش سه میلیمتر کمتر و در مقایسه با متوسط 32 سال گذشته 18 درصد بیشتر است.

کریمی موثرترین راهکار برای احیای دریاچه ارومیه را استفاده بهینه از آب و کاهش مصرف و دعا برای نزولات بیشتر آسمانی دانست.

بخش اعظم آب رودخانه های حوزه دریاچه ارومیه برای کشاورزی مصرف می شود.

تغییر الگوی کشت و استفاده بیشتر از آب در حالیست که راندمان مصرف آب در مقایسه با محصول تولید شده بسیار بیشتر و خارج از اشل های پذیرفته شده و علمی است.