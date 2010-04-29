فعالیت 4500 عضو شورای اسلامی شهر و روستا در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده ظهر پنجشنبه در جلسه روز گرامیداشت شورا و تجلیل از اعضای شوراهای اسلامی برتر استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر تعداد چهار هزار و 510 نفر به عنوان اعضای شورای اسلامی شهر و روستاهای استان کردستان فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: با توجه به آمار بیش از 110 هزار عضو شورا در کشور، استان کردستان رقمی حدود چهار درصد از اعضای شورا در سراسر کشور را در اختیار دارد که این رقم در مقایسه با سایر استانها از وضعیت مناسبی برخوردار است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان بیان داشت: اعضا شورای اسلامی شهر و روستا بهترین بازوان اجرایی برای مدیران دولتی به شمار می روند که باید با ایجاد ارتباط و تعامل هر چه بیشتر با مردم ضمن شناسایی نیازها و همچنین پتانسیلها و ظرفیتهای منطقه در راستای خدمت بهتر به کشور فعالیت کنند.

حسن زاده ضمن تاکید بر همکاری مسئولان استان کردستان با اعضا شورای اسلامی شهر و روستاها افزود: مدیران دولتی نیز نباید از این فرصت ارزشمند غافل شده و برای ارائه خدمت بهتر به مردم و برنامه ریزی صحیح ارتباط مناسبی با اعضا شورا داشته باشند.

وی همچنین خواستار افزایش نقش نظارتی شوراها شد و خاطرنشان کرد: افزایش نقش نظارتی شوراهای اسلامی یک ضرورت به شمار می رود و امیدواریم که این مهم هر چه بیشتر مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.

در ادامه این دیدار که با حضور دو نماینده استان در مجلس شورای اسلامی، استاندار کردستان و معاونین وی، جمعی از مدیران کل ادارات و سازمانهای دولتی و منتخبین اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستاهای کردستان برگزار گردید، اعضای شوراهای اسلامی برتر استان معرفی و از آنها تقدیر و تجلیل شد.