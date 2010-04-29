هزار دانش آموز استثنایی مازندران در مدارس عادی تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی سیاحی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در ساری افزود: بر اساس طرح فراگیر تعدادی از معلمان استان خود را با دانش آموزان با شرایط ویژه مهیا ساخته و این دانش آموزان به راحتی در کنار دانش آموزان عادی تحصیل می کنند.

وی خاطر نشان کرد: سال گذشته سه میلیارد و 500 میلیون ریال از اعتبارات ملی و چهار میلیارد ریال از اعتبارات استانی برای مدارس استثنایی مازندران هزینه شده است.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی مازندران با اشاره به اینکه سرانه پرداختی دولت به دانش آموز استثنایی در مدارس مازندران معادل 170 هزار تومان است، تصریح کرد: با اعتبارات 550 میلیون تومانی استان یک پروژه عمرانی در حوزه استثنایی استان در حال اجراست.

سیاحی با بیان اینکه هفت دستگاه مینی بوس برای کمک به ایاب و ذهاب دانش آموزان در مدارس استثنایی از طریق کمک 100 میلیون تومانی استاندار محقق شده است یادآور شد: 20 دستگاه وسیله ون از محل اعتبارات استانداری نیز امسال به مدارس استثتایی استان تعلق خواهد گرفت.

وی با اعلام این مهم که طرح فراگیر هم اکنون در هفت استان کشور و مازندران اجرا می شود اظهار داشت: با اجرای این طرح تعداد هزار دانش آموزان مدارس استثنایی استان رهسپار مدارس عادی برای ادامه تحصیل شدند.

وی با بیان اینکه هم اکنون پنج درصد کودکان تا پایان دوران تحصیل نیازمند دریافت خدمات ویژه هستند، افزود: در صورت بی توجه ای خانواده ها به سلامت این افراد، تعداد کودکان نیازمند خدمات ویژه به 12 درصد می رسد.

سیاحی از قبولی 19 دانش آموز استثتنایی استان در کنکور سراسری سال گذشته خبر داد و گفت: هوش و استعداد دانش آموزان نابینا به مراتب بیشتر از دانش آموزان کم بینا و ناشنواست.

وی اعتبار امسال این نهاد برای خرید تجهیزات در مدارس استثنایی استان را 175 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: مدارس استثنایی استان هم اکنون نیاز به کمبود تجهیزات ندارند.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی مازندران با بیان اینکه 12 مدرسه استثنایی استان نیازمند تعمیرات اساسی بوده و چهار مدرسه تخریبی هستند، اظهار داشت: ساخت هر مدرسه استثنایی در مازندران نیازمند 500 میلیون تومان اعتبار بوده که مقرر شد سازمان استثنایی کشور تقبل پرداخت هزینه ساخت مدارس تخریبی استثنایی استان را صورت دهد.

وی تعداد معلمان حق التدریس در مدارس استثنایی استان را 69 نفر عنوان کرد و افزود: تمامی این معلمان در آزمون پیش روی استخدامی جذب وزارت آموزش و پرورش خواهند شد.

وی با بیان اینکه به دلیل بازنشستگی های پیش از موعد و توسعه مدارس استثنایی، هم اکنون استان با کمبود معلمان متخصص و مجرب مواجه است، بیان کرد: آموزش و پرورش استثنایی مازندران با کمبود 150 معلم و 46 نیروی توانبخشی در مدارس استان مواجه است.

سیاحی از برگزاری مراسم تجلیل از معلمان نمونه مدارس استثنایی مازندران در هفته معلم به صورت متمرکز و شهرستانی خبر داد و گفت: شغل معلمان استثنایی بسیار سخت تر از معلمان عادی بوده بنابراین توجه به این معلمان باید در اولویت تصمیم سازان و دولتمردان باشد.