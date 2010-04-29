معافیت قسمتی از پرداخت عوارض پروانه ساختمانی در صورت تجمیع املاک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 19، معاون شهرسازی و معماری شهرداری این منطقه با اعلام خبر فوق افزود: این اقدام در راستای اعطای تسهیلات در ساخت و ساز و با در نظر گرفتن توان مالی شهروندان منطقه انجام می شود تا بیشتر از گذشته به نوسازی املاک خود تشویق شوند.

مهدی طاهری گفت: شهروندانی هم که در محدوده بافت فرسوده مصوب شورایعالی شهرسازی معماری اقدام به ساخت و ساز کنند از پرداخت 100 درصد عوارض صدور پروانه معاف شده و در صورت تجمیع املاک به مساحت واحدها به 200 متر مربع، از پرداخت عوارض پروانه ساختمان در قسمت های خارج از بافت معاف هستند.

وی ادامه داد: فرسودگی املاک مسکونی ناحیه 3 این منطقه در محله هایی مثل نعمت آباد بسیار جدی است و در مقابل حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله آسیب پذیرند. علت اصلی این فرسوگی هم استفاده از مصالح ساختمانی کم دوام و غیر استاندارد در ساخت ساختمان های مسکونی و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و استاندارد 2800 زلزله است که امیدواریم ساکنین چنین ساختمانهایی با استفاده از این تسهیلات به نوسازی املاک خود اقدام و در واحدهای مقاوم زندگی کنند.