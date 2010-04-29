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۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۳۸

معافیت قسمتی از پرداخت عوارض پروانه ساختمانی در صورت تجمیع املاک

شهروندانی که اقدام به تجمیع املاک خود کنند از پرداخت عوارض پروانه ساختمانی معاف می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 19، معاون شهرسازی و معماری شهرداری این منطقه با اعلام خبر فوق افزود: این اقدام در راستای اعطای تسهیلات در ساخت و ساز و با در نظر گرفتن توان مالی شهروندان منطقه انجام می شود تا بیشتر از گذشته به نوسازی املاک خود تشویق شوند.

مهدی طاهری گفت: شهروندانی هم که در محدوده بافت فرسوده مصوب شورایعالی شهرسازی معماری اقدام به ساخت و ساز کنند از پرداخت 100 درصد عوارض صدور پروانه معاف شده و در صورت تجمیع املاک به مساحت واحدها به 200 متر مربع، از پرداخت عوارض پروانه ساختمان در قسمت های خارج از بافت معاف هستند.

وی ادامه داد: فرسودگی املاک مسکونی ناحیه 3 این منطقه در محله هایی مثل نعمت آباد بسیار جدی است و در مقابل حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله آسیب پذیرند. علت اصلی این فرسوگی هم استفاده از مصالح ساختمانی کم دوام و غیر استاندارد در ساخت ساختمان های مسکونی و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و استاندارد 2800 زلزله است که امیدواریم ساکنین چنین ساختمانهایی با استفاده از این تسهیلات به نوسازی املاک خود اقدام و در واحدهای مقاوم زندگی کنند.

کد مطلب 1073488

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