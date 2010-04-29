300 هزار تن گندم گلستان در بورس کشور عرضه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدحمید رضا میرآفتاب عصر پنجشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: این طرح در راستای گسترش و حضور پررنگ تر استان در بخش صادرات غیرنفتی در این امر نیز استان گلستان نقش به سزایی ایفا خواهد کرد.

وی افزود: 300 هزار تن از این میزان به گندم استان گلستان اختصاص داده شده است که این میزان از بالاترین سهمیه های اختصاص داده شده به استانهاست زیرا کیفیت و حجم گندم تولیدی در سال زراعی 88 استان گلستان بیانگر این امر بود که گندم گلستان از نظر کیفیت و کمیت قابلیت عرضه حداکثری در بازارهای جهانی را دارد.

میرآفتاب خاطرنشان کرد: بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی در سال زراعی جاری حدود 385 هزار هکتار از مزارع استان گلستان زیر سطح کشت گندم رفته است که پیش بینی می شود از این میزان سطح زیرکشت یک میلیون و 200 هزار تن گندم برداشت شود .

وی در خصوص چگونگی انجام معامله گندم در بازار بورس یادآور شد: با توجه به قیمت مناسب گندم عرضه شده در بورس و امکان مطلوب فراهم شده در عرصه رقابت معاملاتی این محصول استراتژیک نسبت به خرید و صدور گندم و همچنین آرد استحصالی کلیه داوطلبان صادرات گندم و آرد در استان می توانند از طریق کارگزاران بورس اقدام نمایند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان افزود: داوطلبان می توانند از طریق بورس کالای کشاورزی استان و کارگزاری بانک ملی در این رابطه استفاده نمایند.