برقراری آشتی بین مردم و مطبوعات سیاست جدید وزارت اشاد است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سید احسان قاضی زاده پیش از ظهر پنجشنبه در آئین گشایش خانه مطبوعات آذربایجان شرقی افزود:‌ سیاست های جدید مطبوعات وزارت ارشاد و دولت دهم بر مبنای ایجاد و ارتقای سطح کیفی مطبوعات و در نهایت ارتقای دانش عمومی جامعه است.

وی با بیان اینکه وزارت ارشاد به دنبال رابطه بهتر و صمیمانه تر بین مردم و مطبوعات است اظهار داشت: مطبوعات باید منعکس کننده خواسته های واقعی جامعه باشند.

قاضی زاده با بیان اینکه وزارت ارشاد به دنبال آشتی دادن مردم و مطبوعات است، تصریح کرد: بر اساس رویکرد جدید دولت، تیراژ مطبوعات باید بالا رفته و حوزه نفوذ آنها تا شهرها و روستاهای دورافتاده نیز برسد.

ساماندهی وضعیت صدور مجوز و انتشار مطبوعات در کشور

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه از این پس روش جدیدی برای صدور مجوز در کشور اعمال می شود، افزود: از این پس پرونده های تقاضای مجوز نشریات برای هر استان جمع آوری و به صورت جداگانه بررسی می شود.

وی گفت: وضعیت پراکندگی مطبوعات در کشور نیز رضایتبخش نیست چراکه در برخی نقاط هیچ روزنامه ای نیست درحالیکه برخی از استان ها هشت روزنامه دارند.

قاضی زاده همچنین با بیان اینکه صدور مجوز نشریات نه به معنای بالا رفتن تعداد نشریات بلکه به معنی افزایش مخاطب است، افزود: درحالیکه سه هزار و 300 نشریه دارای مجوز هستند اما دو هزار و 500 نشریه در کشور منتشر می شود.

وی با تاکید بر اینکه از این پس وزارت ارشاد نسبت به نشریات نامرتب حساس خواهد بود، هشدار داد: هر نشریه ای که بر اساس ماده 16 قانون مطبوعات نامنظم منتشر شود، لغو امتیاز می شود.

تشکیل بانک اطلاعاتی روزنامه نگاران کشور

سید احسان قاضی زاده، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نبود بانک اطلاعاتی از فعالان مطبوعاتی یکی از بزرگترین مشکلات وزارت ارشاد بود، افزود: جمع آوری بانک اطلاعاتی روزنامه نگاران کشور آغاز شده و تاکنون اطلاعات هشت هزار نفر وارد این بانک شده است.

وی با بیان اینکه از این پس تمام تسهیلات و امکانات از جمله کارتهای خبرنگاری داخلی و بین المللی بر اساس این بانک صادر می شود، تصریح کرد: تمام فعالان روزنامه ها شامل خبرنگاران و گرافیست ها و عکاسان و ... حتی خبرنگاران آزاد نیز می توانند نسبت به ثبت نام در این بانک اطلاعاتی اقدام کنند.

به گفته قاضی زاده، فعالان مطبوعات باید مشخصات خود را از طریق ادارات کل استان به وزارت ارشاد ارسال کنند.

تبریز، روزنامه ای سراسری می خواهد

قاضی زاده در ادامه سخنان خود با اشاره به سابقه تبریز و آذربایجان در تاریخ سیاسی و مطبوعات کشور گفت: با توجه به تاریخ و هویت و سابقه آذربایجان در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور انتظار انتشار یک روزنامه سراسری از این ناحیه در حد و اندازه های قابل قبول وارد است.

وی ادامه داد: مسئولان و روزنامه نگاران تبریز باید برای انتشار روزنامه ای شاخص، پرمحتوا، پرمخاطب و باکیفیت در حد ملی و سراسری اقدام کنند.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه دولت برای رفع کاستی های منطقه آمادگی دارد افزود: اگر مسئولان و دست اندرکاران مطبوعاتی منطقه همت کنند تسهیلات لازم برای خرید و راه اندازی چاپخانه مدرن رول در این خطه واگذار می شود.

وی با تاکید بر اینکه راه اندازی چاپخانه های مدرن در دستور کار قرار دارد یادآور شد: سیاست دولت تمرکز زدائی است و از این پس هیچ مجوزی برای انتشار کتاب از تهران داده نخواهد شد.