امسال 29 هزار شغل در همدان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم رضا پیریایی ظهر پنجشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان افزود: از امروز کار اجرایی برای ایجاد اشتغال در همدان آغاز میشود.
پیریایی با بیان اینکه هفت کمیته در زیرمجموعه کار و امور اجتماعی برای ایجاد اشتغال در استان همدان تعریف شده است، اظهار داشت: کمیته نظارت بر طرحهای در حال مشارکت، کمیته بررسی طرحهای فعال نیازمند تسهیلات سرمایه در گردش برای توسعه واحد تولیدی، کمیته خوشههای صنعتی، کمیته نظارت بر طرحهای خود اشتغالی و کسب و کار خانگی، کمیته اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها، کمیته سرمایهگذاری و منابع بانکی و کمیته پیگیری و مشارکت واحدهای اشتغال از جمله این واحدهاست.
پیریایی با تاکید بر اینکه فرمانداران باید تلاش خود در راستای ایجاد اشتغال و تثبیت آن به کار گیرند، افزود: اگر شغلی از مجموعه مدیریت گذشته در سال 89 ایجاد شود، جزو تعهدات اشتغالزایی محسوب میشود.
استاندار همدان تاکید کرد: باید فرایند گذشته را به نفع آینده تغییر داد و ذهنیتهای گذشته را پاک کرد، چرا که در بحث اشتغال جدیت و پیگیری نتیجه مطلوب را به دنبال دارد.
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