  1. استانها
  2. مازندران
۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۵۷

دانشگاه آزاد قهرمان مسابقات سراسری روباتیک دانشگاه ها شد

ساری - خبرگزاری مهر: هشتمین دوره مسابقات سراسری روباتیک دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور با قهرمانی تیم ربواتیک دانشگاه آزاد ساری پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات که تیم های روباتیک دانشگاه های امیر کبیر، شهید بهشتی، خواجه نصیر، اصفهان ، مشهد و تبریز  نیز حضور داشتند تیم روباتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری موفق شد با کسب ۴۲ امتیاز مقام برتر مسابقات روباتیک دانشگاههای کشور را در رشته مسیر یاب کسب نماید.

محمد حسین ابوترابی ، مهدی کاویانی ، احسان رستمی ، سحر ساداتی ، سحرناز رحمانی ، سارا رشیدیان ، فائزه سیدی ، نازنین احمدی نژاد ، امین رضایی ، پدرام عظیمایی ،یاسین لطفی ، مصطفی نیاکی و حسین هاشمی اعضای تیم روباتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری بودند و عباس رضائی مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی ساری سرپرستی تیم را بر عهده داشتند.
 
در این رشته تیم روباتیک جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان مقام دوم و تیم زاگرس از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه مقام سوم را کسب کرد.
 
هشتمین دوره مسابقات سراسری روباتیک دانشگاههای کشور در چهار رشته مسیریاب ( تعقیب خط ) مین یاب ، آتش نشان و میکروماس (موش های هوشمند ) ظهر پنج شنبه در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل پایان یافت.
کد مطلب 1073537

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها