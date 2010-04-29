نوبت سخنرانی در روز شوراها تنها به مدیران کردستان رسید/ جای خالی زنان شورا

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت روز شوراها در استان کردستان در حالی ظهر پنجشنبه برگزار شد، که در این مراسم بیش از 400 نفر از اعضای شورای اسلامی شهر و روستاهای استان در آن شرکت و بخش زیادی از برنامه نیز به سخنرانی های معمول مسئولان دولتی کردستان اختصاص پیدا کرد.

این روزها که در تقویم کشورمان روزی را بدون پشت سرگذاشتن عنوانی و مراسمی نمی توان یافت و از چندین سال قبل هم روز نهم اردیبهشت ماه به عنوان روز شورا نامگذاری شده و هر سال این عنوان به فرصتی برای برگزاری مراسمی که هر سال هم کلیشه ای تر می شود، تبدیل شده است تا در آن شوراها مورد تجلیل و تقدیر قرار گیرند.

مراسم امسال روز شورا در استان کردستان با حاشیه های جالبی همراه بود به گونه ای که حتی این حاشیه ها تا حدودی مهم و تاثیرگذار بودند که متن اصلی کار را تحت شعاع قرار داده و موضوع تا جایی پیش رفت که اعضای شورای چندین بار به صحبتهای مسئولان اعتراض و مراسم با چالشهای مواجه شد.

مجتمع فجر سنندج و سالن آمفی تئاتر آن که تنها سالن مجهز استان کردستان به شمار می رود، میزبان منتخبین اعضای شورای اسلامی شهر و روستاهای استان بود تا همزمان با برگزاری مراسمی در روز شورا، از شوراهای برتر استان، شهرستان، شهر، بخش و روستا نیز تجلیل و تقدیر شود.

هنوز یک ساعتی به آغاز برنامه باقی مانده بود که آرام آرام ورود اعضای شورا به داخل سالن شروع شد و تقریبا تمامی مدعوین از روستاهای دور افتاده استان خود را به سنندج رسانده تا در این مراسم حضور یابند که البته دیر رسیدن جمعی از مسئولان و شوراهای اسلامی سنندج نیز در نوع خود جالب بود.

اولین نکته ای که توجه را به سوی خود جلب می کرد نوع و ترکیب اعضای شورای اسلامی شهر و روستاهای استان کردستان بود، به گونه ای که از پیر و جوان در سالن نشسته بودند و وقتی که با آنها هم صحبت می شدی یکی مهندس عمران و دیگری مدرک تحصیلی اش مال سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در حد ابتدایی بود.

جای خالی زنان شورا در استان کردستان

اما جالبترین موضوعی که بیش از همه به چشم می خورد ترکیب جمعیتی حاضر در سالن و عدم حضور نمایندگان نیمی از جمعیت استان بود، به گونه ای که در میان این جمعیت به غیر از دو خبرنگار خانم هیچ اثری از زنان شورا نبود.

وقتی که موضوع عدم حضور زنان شورا در این جلسه را با یکی از مسئولان استان مطرح کردم، جوابش جالب و البته در نوع خود تاسف آور بود.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا در این جمع زنان حضور ندارند، گفت: در استان تعداد زنان شورا به 10 نفر هم نمی رسد که برای این مراسم از آنها دعوت به عمل آمده بود ولی نمی دانم که چرا شرکت نکرده اند.

آمار زنان عضور شورا در کردستان در حالیست که بر اساس آمارهای رسمی حدود 50 درصد از جمعیت استان را زنان تشکیل می دهند و حضور تنها 10 زن در میان چهار هزار و 510 عضو شورای اسلامی در استان کردستان جای بررسی و نقد دارد.

بازار داغ عریضه نویسی از مشکلات توسط شوراها

مراسم بالاخره با تاخیری 40 دقیقه ای که دیگر این روزها در کشور باب شده، استارت زده شد و آنچه که در این میان جالب توجه بود، بازار داغ عریضه نویسی از سوی اعضای شورای اسلامی روستاهای حاضر در مراسم بود، که با شنیدن اینکه در این مراسم دو نماینده استان در مجلس شورای اسلامی، استاندار و معاونین وی حضور دارند سریعا دست به کار شده و از این فرصت برای انتقال مشکلات و نارسایی های حوزه انتخابیه خود به مسئولان استان استفاده کردند.

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج به عنوان اولین سخنران به جایگاه دعوت شد که شریعتی در ابتدا ضمن اشاره به قانون شوراها و تبریک این روز به همکاران خود عنوان کرد: با توجه به نبود زیرساختهای لازم برای تامین درآمد پایدار از یک سو و همچنین متکی بودن بر دریافت عوارض مالی و ساختمانی از سوی دیگر باعث شده است که سرانه درآمد هر سنندجی رقمی کمتر از 600 هزار ریال می باشد.

بعد از صحبتهای شریعتی این بار رئیس شورای اسلامی استان کردستان هم سخنرانی کرد و وی هم چندین بار روز شورا را تبریک گفت و از عدم توجه به نظرات و پیشنهادت اعضای شورا حسابی انتقاد کرد و بیان داشت: که قانون شوراها در کشور رعایت نمی شود.

فعالیت چهار هزار و 510 نفر به عنوان شورا در استان کردستان

ایرج حسن زاده معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان هم سخنران بعدی مراسم روز شوراها بود که وی هم با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی کشور گفت: در حال حاضر تعداد چهار هزار و 510 نفر به عنوان اعضای شورای اسلامی شهر و روستاهای استان کردستان فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: با توجه به آمار بیش از 110 هزار عضو شورا در کشور، استان کردستان رقمی حدود چهار درصد از اعضای شورا در سراسر کشور را در اختیار دارد که این رقم در مقایسه با سایر استانها از وضعیت مناسبی برخوردار است.

در میان صحبتهای معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان یکی از اعضای شورای اسلامی روستای گندمان اعتراض نموده و خواستار توجه بیشتر به نیازهای مردم شد.

این پایان کار اعتراضها و درخواستهای اعضای شورا نبود تا جایی که این موضوع در ادامه برنامه و در میان صحبتهای استاندار و معاون عمرانی اش هم چندین بار پیش آمد.

اصلاح قانون شوراها در دستور کار مجلس

نماینده مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره هم سخنران بعدی این مراسم بود که وی خبر از اصلاح قانون شوراها در مجلس و نظر مساعد نمایندگان نسبت به این مهم خبر داد.

امین شعبانی اظهار داشت: در راستای استفاده بهینه تر از ظرفیت شوراها، اصلاح قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا در مجلس پیگیری می شود.

وی ادامه داد: تصویب قانون شوراهای اسلامی و اجرایی شدن آن یکی از مهمترین اصلهای مترقی قانون اساسی کشور به شمار می رود که باید در راستای استفاده بهینه تر از این ظرفیت ارزشمند، قانون اولیه شوراهای اسلامی شهر و روستا اصلاح شود.

عضو کمیسیون عمرا مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در حال حاضر آنگونه که باید از ظرفیتهای شورای اسلامی در شهر و روستاهای کشور بهره برداری نمی شود که بحث اصلاح قانون شوراها در مجلس مطرح و با توجه به نظر مساعد نمایندگان مجلس اصلاح این مهم به صورت جد در حال پیگیری است.

داستان سخنرانی های مسئولان برای لحظاتی قطح شد و سعدالله نصیری هنرمند برجسته کردستانی به مدت 10 دقیقه ای با موسیقی کردی فضای سالن را عوض کرد.

لزوم تعامل مسئولان و اعضای شوراهای استان

در ادامه معاون عمرانی استاندار کردستان سخنرانی کرد که موسی مرادیانی در ابتدا ضمن تبریک این روز به اعضا شورای اسلامی شهر و روستاهای استان خواستار افزایش تعامل اعضای شورا و مسئولان شد و سپس به جواب اعتراضهای صورت گرفته پرداخت.

زمانی که معاون عمرانی استاندار کردستان در خصوص ارتقاء شاخصهای توسعه این استان توضیح می داد بار دیگر یکی از اعضا شورا حاضر در جلسه گفت: روستای ما نه تنها خانه بهداشت ندارد بلکه حدود 15 روستا تنها یک خانه بهداشت داریم که باید برای یک عدد قرص سردرد و ویزیت ساده باید چند ده کیلومتر مسافت طی کنیم و آن وقت تازه مسئول خانه بهداشت هم در محل نیست.

یکی دیگر از اعضای شورا نیز نسبت به آسفالت نشدن جاده روستایی حوزه انتخابیه خود انتقاد نمود و دیگری هم از عدم جمع آوری زباله ها در روستایش گلایه کرد.

اعتبارات استان جوابگوی تمامی نیازها نیست

آخرین سخنران مراسم استاندار کردستان بود که وی در ابتدا به اهمیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور اشاره نمود و در ادامه با اشاره به سئوالات و اعتراضهای اعضای شورا گفت: اعتبارات محدود است و نیازهای استان فراوان.

اسماعیل نجار خاطرنشان کرد: در حال حاضر میزان اعتبارات اختصاص داده شده جوابگوی تمامی نیازها و درخواستهای مردم نیست و باید با توجه به اولویتهای مختلف نسبت به هزینه اعتبارات عمرانی استان اقدام نمود.

در پایان صحبتهای استاندار کردستان نیز بار دیگر اعضای شورا به بیان مشکلات حوزه انتخابیه خود پرداختند، که در همین حین یکی از اعضاء از جریان دعوای استاندار کردستان و نماینده سنندج پرسید که نجار هم ضمن تکذیب این موضوع گفت: به هیچ عنوان این اتفاق صورت نگرفته و این شایعه ای بیش نیست.

یکی دیگر از اعضای شورای بحش سرشیو از آسفالت نبودن جاده روستاهای این بخش، عدم دسترسی به مخابرات و تلویزیون خبر داد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

یکی دیگر از اعضا از طولانی شدن پروژه آسفالت راه روستاهای حوزه ژاوورد شرقی که بیشترین توت فرنگی در کشور را تولید می کند گلایه کرد.

پایان بخش برنامه های روز شورا در استان، به تجلیل از شوراهای برتر اختصاص پیدا کرد که حضور 18 نفر از مسئولان حاضر در جلسه بر روی سن برای اهداء جایزه خود نوعی رکورد بود در حالی که اکثر اعضای که مورد تجلیل قرار گرفتند نیز در مراسم نبوده و غائب بودند.