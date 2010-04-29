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۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۵۸

امسال؛

یکصد میلیارد ریال برای طرح های عمرانی اوقاف در آذربایجان غربی هزینه می شود

یکصد میلیارد ریال برای طرح های عمرانی اوقاف در آذربایجان غربی هزینه می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی گفت: یکصد میلیارد ریال برای اجرای طرح های عمرانی اوقاف و امورخیریه استان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، حجت الاسلام روح الله بیگی عصر پنجشنبه در نشست با مسئولان و اعضا شورای اسلامی شهر میاندوآب گفت: 70 میلیاردریال از این اعتبار از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری و 30 میلیاردریال دیگر از محل اعتبارات استانی اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: این اعتبار جهت تامین  برای احداث و بازسازی مجتمع های تجاری، مسکونی و فرهنگی، زیارتگاهها، امام زاده ها و مساجد استان هزینه خواهد شد.

حجت الاسلام بیگی افزود: احداث مجتع بزرگ تجاری و اداری موقوفه شهرستان میاندوآب یکی از بزرگترین طرح های عمرانی این اداره در استان است که با صرف 40 میلیاردریال اعتبار در 14 طبقه با هشت هزار مترمربع زیربنا در مدت سه سال احداث خواهد شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان یادآور شد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده تعداد 500 نفر از خادمان مساجد استان نیز ضمن دریافت سهام عدالت نیز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 1073546

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