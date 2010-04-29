ایران هرگز قصد تجاوز به هیچ کشوری را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی بعد از ظهر پنج‌شنبه در دیدار با مدیر کمیته بین المللی صلیب سرخ در خاورمیانه با اشاره به اینکه همه علمای اسلام در مخالفت با تولید سلاح هسته‌ای با رهبر انقلاب هم صدا هستند، گفت: شیعه و اهل تسنن و فرق اسلامی در این مورد اتفاق نظر دارند و سلاح کشتار جمعی از نظر اسلام ممنوع و مطرود است.



وی با اشاره به اینکه ما از نظر حقوق بشر و مسائل بشر دوستانه، مشترکات فراوانی بین قوانین اسلام و میثاق‌های بین‌المللی می‌بینیم، اظهار داشت: ما باور داریم در تعلیمات اسلام موارد بسیار فراوانی وجود دارد که می‌شود آن‌ها را به قوانین بین‌المللی اضافه کرد.



این مرجع تقلید ادامه داد: لازم است مشارکت تنگاتنگی میان دانشمندان اسلام و سایر دانشمندان جهان برای پربار کردن قوانین بین‌المللی وجود داشته باشد.



وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب اسلامی در خصوص حرام دانستن استفاده از تسلیحات اتمی و هسته‌ای گفت: گاهی سیاستمدارن غربی تصور می‌کنند این سخن پیام سیاسی است ولی ما می‌گوییم این طور نیست، حکم و دستور اسلام این است که هر چه سبب کشتار جمعی شود باید جداً از آن دوری کرد، این پیام اسلام از آغاز تاکنون بوده و خواهد بود.



آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه با بیان اینکه دو پیام برای دبیرکل دارم، اظهار داشت: ضمن سلام ما به ایشان، این دو پیام را برسانید؛ اول این که بین شعارهای سیاسی و واقعیت‌ها جدایی بیندازند زیرا شعارهای سیاسی ممکن است با مطالب واقعی فاصله داشته باشد و باید واقعیت‌ها را در منطقه درک کرد.



نیاز صلیب سرخ به کمکهای دولتهای صنعتی نباید در جهت گیریهای آن تاثیرگذار باشد

وی افزود: پیام دوم من این است که بدون شک صلیب سرخ به کمک‌های دولت‌های بزرگ و پیشرفته صنعتی نیاز دارد اما این کمک‌ها نباید چنان شود که در جهت‌گیری‌های صلیب سرخ تأثیر بگذارد و آن‌را از بی طرفی خارج کند.



این مرجع تقلید اضافه کرد: صلیب سرخ به عنوان جمعیتی بشر دوستانه و بی‌طرف شناخته شده است و نباید به دلیل نیاز داشتن به کمک‌های غربی در مقابل خواسته‌های نادرست آنها تسلیم شود.



وی در ادامه با طرح این سئوال که ایران چه هدفی را می‌تواند برای داشتن تسلیحات کشتار جمعی دنبال کند؟ تصریح کرد: ایران هرگز قصد تجاوز به هیچ کشور را ندارد، تا چه برسد یک وجب از خاک دیگران را بگیرد.



آیت الله مکارم شیرازی افزود: ایران دارای حکومتی تثبیت شده است و برخلاف شعارهایی که برخی غربی‌ها می‌دهند ما باید بر اساس واقعیت‌ها قضاوت کنیم نه بر اساس شعارهای سیاسی که برخی سیاستمداران غربی به مقتضای منافع خود می‌دهند.



وی کمک‌‌رسانی به مردم زلزله‌زده در حوادث و بلایای طبیعی و مسایل مربوط به مجروحات جنگی را از جمله اقدامات مثبت صلیب سرخ برشمرد و گفت: ما معتقدیم صلیب سرخ جهانی کارهای مثبت فراوانی در گوشه و کنار دنیا انجام داده است.



آیت الله مکارم شیرازی با تأکید بر اینکه امیدواریم کمک رسانی‌های صلیب سرخ عمومیت پیدا کند، بیان داشت: امیدواریم هر جا مشکل انسانی پیدا شود صیلب سرخ تا جایی که توان دارد برای حل این مشکلات اقدام کند.



وی در پایان گفت: اگر بخشی از مسائل اخلاقی به مسائل سیاسی افزوده شود به یقین چهره دنیا تغییر خواهد یافت و می‌توان در چنین دنیایی به راحتی زندگی و نهادهای حقوق بشر کار خود را به خوبی پیش ببرند.