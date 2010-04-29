بیمه عمر 500 راننده ناوگان باری کشور از خرداد ماه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، شهریار افندی زاده بعد از ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این طرح با همکاری شرکتهای بیمه و کانونهای رانندگان حمل کالای کشور انجام و با اجرای آن رانندگان از خدمات بیمه تکمیلی، عمر و بیمه مازاد درمان گروهی بهره مند خواهند شد.

وی بیمه رانندگان را یکی از مهمترین نیازهای رانندگان حوزه حمل و نقل کالای کشور دانست و بیان داشت: با عملیاتی شدن این طرح زمینه برخورداری شاغلان این حرفه از مزایای یکی از مهمترین خدمات اجتماعی فراهم می شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و ترابری در ادامه اظهار داشت: در مرحله نخست اجرای این طرح رانندگان دارای کارت هوشمند که در بخش حمل و نقل کالا فعالیت دارند، تحت پوشش این بیمه قرار خواهند گرفت.

افندی زاده با بیان اینکه بیش از 90 درصد از حجم جابجایی ها در کشور توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای انجام می شود، ادامه داد: توجه به منابع انسانی مطلوب و رانندگان سالم و دارای امنیت خاطر در بخش حمل و نقل در راستای افزایش ایمنی سفرهای جاده ای اهمیت ویژه ای دارد.

به گفته وی تاکنون 121 هزار راننده در بخش حمل و نقل کالای کشور تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفته اند.

صدور مجوز ساخت مجتمع خدماتی و رفاهی به متقاضیان توانمند

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر جلوگیری از صدور مجوزهای بی مصرف و غیرقابل اجرا در این بخش، افزود: با ایجاد تغییراتی در نحوه صدور موافقت اصولی برای متقاضیان ساخت مجتمع های خدماتی و رفاهی، نسبت به شناسایی سرمایه گذاران توانمند و واقعی باید در استانها اقدامات و برنامه ریزی های لازم انجام شود.

افندی زاده مجتمع های خدماتی و رفاهی را زمینه ساز ارائه خدمات و تسهیلات به مردم و کاهش حوادث رانندگی دانست و خاطرنشان کرد: افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده و ارتقا رتبه این مجتمع ها اولویت کاری ادارت حمل و نقل و پایانه های استانها است.