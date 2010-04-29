تفاهمنامه همکاری تجاری بازرگانی بین ایران و افغانستان به امضا رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی عصر پنجشنبه در این دیدار با اشاره به علایق مشترک مردم ایران و افغانستان گفت: زبان، فرهنگ و دین مشترک به عنوان پیوند دهنده دو ملت از مهمترین اشتراک های مردم دو کشور است.

وی با تاکید بر نزدیکی تاریخی دو کشور در زمینه های مختلف افزود: رویکردهای یکسان در سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) از دیگر اشتراکات ایران و افغانستان در زمینه بازرگانی است.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: استعمارگران و ابرقدرت های جهانی در طول تاریخ با حضور نظامی در دو کشور سعی در ایجاد اختلاف داشته اند که به لطف الهی و نزدیکی دو ملت هیچگاه موفق به این کار نشده اند.

صلاحی با اشاره به 600 میلیون دلار تبادل تجاری سالانه ایران و افغانستان بر رشد بیش از پیش مبادلات تجاری و بازرگانی دو کشور تاکید کرد.

وی با بیان توانمندی های بالای بخش های دولتی و خصوصی استان در زمینه های مختلف تصریح کرد: آمادگی داریم در تمامی زمینه های اقتصادی به ویژه تقویت بازارچه های مرزی و برگزاری نمایشگاه های بازرگانی همکاری داشته باشیم.

استاندار خراسان رضوی همچنین آمادگی استان را برای ارایه دستاوردهای ایران در زمینه های مختلف به افغانستان اعلام کرد.

عبدالجمیل پروانی سرپرست وزارت تجارت و صنایع افعانستان نیز در این دیدار با تشکر از همکاری ها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در بازسازی افغانستان گفت: افغانستان استفاده از تجارب جمهوری اسلامی ایران را فرصت مغتنمی در امر بازسازی توسعه و پیشرفت همه جانبه خود می داند.

وی با اشاره به سابقه همکاری موثر تجار و بازرگانان دو کشور، آمادگی افغانستان جهت استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور را اعلام کرد.

پروانی همچنین خواستار استفاده از ظرفیت ها و امکانات گسترده استان خراسان رضوی به عنوان همسایه افغانستان در روند توسعه این کشور شد