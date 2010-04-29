شهردار و رئیس شورای شهر بندرعباس انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عصر پنجشنبه جلسه شورای شهر بندرعباس با حضور هر 9 عضو این شورا برگزار شد و جمشید رئیسی بع عنوان تنها کاندیدای ریاست با 8 رای موافق به عنوان رییس شورای شهر در دوره جدید انتخاب شد همچنین فیصل دانش که تا کنون نائب رییس شوار بود با 6 رای موافق در سمت خود ابقا شد.

بر اساس این گزارش، مریم اقبالی و داریوش رشیدی هر کدام با 8 رای موافق به ترتیب به عنوان خزانه دار و منشی اول شورای شهر بندرعباس انتخاب شدند و عبدالرضا بنی نعیم با کسب 9 رای موافق به عنوان منشی دوم معرفی شد.

در ادامه این جلسه محمد جواد سلطان زاده تنها کاندیدای شورای شهر با حضور در جلسه به بیان دیدگاه ها و برنامه های خود پرداخت و در پایان اعضای شورای شهر با 8 رای موافق وی را به عنوان شهردار جدید بندرعباس معرفی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد جواد سلطان زاده سوابقی همچون معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی آموزش و پرورش،‌ مشاور عالی و رییس گروه مشاورین استاندار هرمزگان در زمان شیخ الاسلامی،‌ مدیرکل عمران جزایر جنوب استانداری،‌رییس دبیرخانه کمیسیون مناطق محروم‌،مدیرکل ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری،‌مشاور اجرایی استاندار هرمزگان و سرپرست فرمانداری بندرعباس در کارنامه خود دارد.

سلطان زاده در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه خود را پاسخگوی مردم و شورای شهر می داند،‌ بیان کرد: راز موفقیت در تعامل با شورای شهر و پاسخگویی به مردم است و مدیری که خود را جدا از مردم بداند نمی تواند در اداره مسئولیت خود برآید.

وی خاطرنشان کرد: رسانه ها به عنوان چشم ها و گوش های بیدار و شنوا می توانند مدیران را در اداره بهتر شهر کمک کنند و باید این تعامل بیشتر از گذشته میان مدیران شهرداری و رسانه ها باشد.

شهردار جدید بندرعباس اظهار کرد: مطالعات زیادی در شهرداری در مورد شهر بندرعباس انجام شده است اما متاسفانه به دلیل آنکه مدیران قبلی اعتقادی به خرد جمعی و مشورت نداشته اند این مطالعات در حال خاک خوردن است و سعی خواهم کرد با استفاده از این مطالعات شهری با کیفیت بسازیم.

وی در مورد اداره تیم های ورزشی در شهرداری افزود: این تصمیم به نظر شورای شهر بر می گردد. اگر اعضای شورای شهر تصمیم بر حذف بگیرند قبول خواهم کرد و در غیراینصورت با برنامه ریزی دقیق پیش خواهیم رفت.

وی پیگیری مطالبات شهرداری را از ادارات و صنایع از برنامه های خود عنوان کرد و گفت: آمده ام تا این مطالبات را از راه های قانونی زنده کنم چرا که این مطالبات می تواند نقش موثری در پویایی و زنده شدن شهر داشته باشد.