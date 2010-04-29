دیدار شاخه های جدا شده حزب بعث عراق/ پیگرد عزت الدوری ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، "محمد یونس الاحمد" سرکرده شاخه جدا شده از حزب بعث در پیامی خطاب به "عزت الدوری" از آمادگی خود برای دیدار با وی خبر داد.

یونس احمد اعلام کرده است، این دیدار در راستای وحدت دوباره حزب بعث در عراق بسیار تاثیر گذار است.

این در حالی است که مخفیگاه الدوری اخیرا در عراق توسط یگانهای ویژه مبارزه با تروریسم کشف شده بود. بر این اساس، "یگان طلایی" مبارزه با تروریسم عراق در حال حاضر اماکن تردد الدوری را در بغداد به شدت تحت نظر دارد.

گفته می شود الدوری در روزهای اخیر با افشا شدن مکان اقامتش، بیشتر در مناطق الکرخ و الرصافه بغداد تردد داشته است.

عزت الدوری معاون شورای به اصلاح فرماندهی انقلاب رژیم بعثی سابق و معاون دبیرکل حزب بعث را به عهده داشت و پس از سرنگونی صدام در فهرست تحت پیگرد نظامیان آمریکایی قرار گرفت.

به نظر می رسد، دستگیری الدوری و محاکمه وی نقش بسزایی در پاکسازی کامل ریشه بعثی ها از عراق داشته باشد.

