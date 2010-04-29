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۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۵۲

استاندار یزد:

یزد آماده ایجاد 30 هزار فرصت شغلی در سال جاری است

یزد آماده ایجاد 30 هزار فرصت شغلی در سال جاری است

یزد - خبرگزاری مهر: استاندار یزد از آمادگی استان یزد برای فراهم ‌سازی 30 هزار فرصت شغلی در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح ‌‍زاده عصر پنج شنبه در نخستین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه ‌گذاری استان یزد در سال 89 که با حضور معاون برنامه ‌ریزی استاندار و اعضای این کارگروه در محل سالن حمیدیا استانداری برگزار شد، اظهار داشت: دولت مصمم است بالغ بر یک میلیون نفر فرصت شغلی را ایجاد کند و استان یزد،آمادگی خود را برای ایجاد 30 هزار نفر فرصت شغلی در سال جدید اعلام می ‌کند.

وی خاطرنشان کرد: این تعداد فرصت شغلی در استان یزد به شرط ابلاغ سند اختیارات، سند تسهیلات و سند اشتغال کشور در استان یزد ایجاد خواهد شد.

فلاح‌ زاده در بخش دیگری از این نشست با اشاره به نامگذاری سال 89 به نام سال همت مضاعف و کار مضاعف بر اهمیت کار و تلاش تاکید کرد و افزود: مردم استان یزد از دیرباز به صفات سختکوشی و همت والا شهره بوده ‌اند اما امیداریم در سال جدید نوع جدیدی از سختکوشی در میان مردم و مسئولان این استان مشاهده شود.

سند استراتژی توسعه صنعتی و معدنی در یزد آماده می شود

معاون برنامه ‌ریزی استاندار یزد نیز در این جلسه از آماده شدن سند استراتژی توسعه صنعتی و معدنی استان در آینده نزدیک خبر داد.

محمدرضا بابایی بیان داشت: تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی و معدنی در استان یزد تاکنون 95 درصد پیشرفت داشته است و با بررسی و اعمال نظرات تکمیلی دستگاه‌های اجرایی، نهایی می‌ شود.

کد مطلب 1073575

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