یزد آماده ایجاد 30 هزار فرصت شغلی در سال جاری است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح ‌‍زاده عصر پنج شنبه در نخستین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه ‌گذاری استان یزد در سال 89 که با حضور معاون برنامه ‌ریزی استاندار و اعضای این کارگروه در محل سالن حمیدیا استانداری برگزار شد، اظهار داشت: دولت مصمم است بالغ بر یک میلیون نفر فرصت شغلی را ایجاد کند و استان یزد،آمادگی خود را برای ایجاد 30 هزار نفر فرصت شغلی در سال جدید اعلام می ‌کند.

وی خاطرنشان کرد: این تعداد فرصت شغلی در استان یزد به شرط ابلاغ سند اختیارات، سند تسهیلات و سند اشتغال کشور در استان یزد ایجاد خواهد شد.

فلاح‌ زاده در بخش دیگری از این نشست با اشاره به نامگذاری سال 89 به نام سال همت مضاعف و کار مضاعف بر اهمیت کار و تلاش تاکید کرد و افزود: مردم استان یزد از دیرباز به صفات سختکوشی و همت والا شهره بوده ‌اند اما امیداریم در سال جدید نوع جدیدی از سختکوشی در میان مردم و مسئولان این استان مشاهده شود.

سند استراتژی توسعه صنعتی و معدنی در یزد آماده می شود

معاون برنامه ‌ریزی استاندار یزد نیز در این جلسه از آماده شدن سند استراتژی توسعه صنعتی و معدنی استان در آینده نزدیک خبر داد.

محمدرضا بابایی بیان داشت: تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی و معدنی در استان یزد تاکنون 95 درصد پیشرفت داشته است و با بررسی و اعمال نظرات تکمیلی دستگاه‌های اجرایی، نهایی می‌ شود.