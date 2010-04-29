به گزارش خبرنگار مهر در قم، پروفسور حمید مولانا ظهر پنجشنبه در همایش جنگ نرم که در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد، با بیان اینکه جنگ نرم دیگر مربوط به یک ناحیه جغرافیایی نیست و بازیگران آن متفاوت شدند، تصریح کرد: چیزی که ما در دنیای معاصر به آن نیاز داریم اطلاعات و دانش مفید است که باید به حکمت و فضیلت تبدیل شود.
وی افزود: ما وارد دنیایی شدیم که انگارهها، تصویرها و ابزارهای نرم در آن دخالت دارند و پیشنهاد بنده این است که شیوههای آنها را به کار نبریم و از آن چیزی که در فرهنگ و تمدن خود داریم، استفاده کنیم.
مولانا تاثیرگذاری ارتباطات کلامی و صلحآمیز و گفتمان انسانی غیرمتجاوزکارانه را بسیار زیاد دانست و اظهار داشت: غربیها در حال حاضر به تحریف سخنان و شخصیتکشی روی آوردند و سعی میکنند اعتماد ما را نسبت به شخصیتهای مختلف تغییر دهند.
وی گفت: ما باید جلوگیری از جنگ و حمایت از صلح را در دستور و سیاست راهبردی خود قرار دهیم. ما قصد تجاوز نداریم و تنها باید توانایی سخن گفتن به شیوه منطقی را بدانیم. ما علیه مردم و سرزمین آمریکا نیستیم چراکه مردم و سرزمین آمریکا خود از نخستین قربانیان بودند.
مولانا دو تئوری متفاوت را برای روابط بینالملل و دنیای امروز قائل شد و اظهار داشت: اول اینکه دنیای تصویری و انگارهسازی، سیاست و روابط بینالملل را هدایت میکند و دیگر اینکه دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری دنیای اندیشه، فکر و فرهنگ است و این دو تئوری در مقابل یکدیگر قرار دارند.
وی گفت: در عصر فریبکاری، حقیقتگویی یک عمل انقلابی به نظر میرسد و ما در عصری زندگی میکنیم که حقیقتگویی به عنوان یک امر ضروری برای همه انسانها مطرح است.
جنگ روانی شکل دیگری به خود گرفته است
مشاور رئیس جمهوری اختلافات بین سلطهجویان و مظلومان را همیشگی دانست و گفت: با مطالعه تاریخ معاصر و دو قرن گذشته، پی میبریم که در حال حاضر جنگ روانی شکل دیگری به خود گرفته است.
مولانا با اشاره به تاریخچه جنگ نرم گفت: از آنجایی که لغت پروپاگاندا و به تعبیر ما تبلیغات، معنای منفی را در ذهن القا میکرد، ادبیات غرب در رشته ارتباطات، جامعهشناسی و تبلیغات کتابهای معدودی را منتشر کرد اما سالهای بعد لغات دیگری مانند جنگ سرد، جنگ ایدئولوژی، جنگ سخنان هوشمندانه و جنگهای کم حرارت به کار رفت تا به امروز که جنگ نرم متداول شده است و این نشان میدهد که اهداف تبلیغات تغییری پیدا نکرده، بلکه شیوههای آن شفافتر شده است.
مشاور رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: ما باید کیفیت کار و امور را مطالعه کنیم و با دقت در واژههایی که از جنگ روانی به جنگ نرم تغییر کرده است تامل کنیم که یک تغییر زبانی، واژهای و کیفی اتفاق افتاده و از آن به تئوری قدرت تعبیر میشود.
مولانا گفت: امروز جنگ نرم و قدرت نرم اعتقادات و باورها را هدف قرار دادهاند و در ترازوی اهمیت ابزارآلات را بالا میبرند، چراکه اگر بر مطالبی که اکنون بیان شد تکیه کنند ناچارا باید در مورد اسلام و تشیع، فقه و قرآن و ایمان اسلامی صحبت کنند و این معنای قدرت نرم در ترازوی آنها نیست و آنان نمیخواهند آن را پررنگ کنند.
انقلاب اسلامی شوک بزرگی به علوم اجتماعی غرب وارد کرد
مولانا با بیان اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نخبگان کشورهای غربی انتظار پیروزی انقلاب را نداشتند گفت: آنها فکر میکردند وضعیت جمهوری اسلامی ایران تغییر نخواهد کرد، در واقع آنها انتظار پیروزی انقلاب اسلامی را نداشتند.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی شوک بزرگی به علوم اجتماعی غرب وارد کرد و در واقع پایه جامعهشناسی و تئوریهای نخبگان کشورهای غربی را متزلزل کرد و بسیاری از دانشگاهیان و استادان پس از انقلاب اسلامی کشمکش تمدنها را پیش رو آوردند.
مشاور رئیس جمهوری گفت: قدرت نرم، قدرت جنگطلبی و تجاوز نیست و این تئوریها پایدار نیست. آنچه پایدار است منطق و گفتمان خود ماست، انقلاب اسلامی یک گفتمان کلامی است و قدرت ما در انقلاب، ارتباط کلامی بود.
انعکاس وارونه اظهارات در روزنامههای خارجی
مولانا به تحریف سخنرانیاش در رابطه با جنگ سرد و نرم و تئوریهای آن اشاره کرد و گفت: اسفند ماه سال گذشته در دانشکده حقوق دانشگاه تهران درباره جنگ سرد و جنگ نرم و تئوریهای مربوط به رشتههای علوم اجتماعی سخنرانی کردم که مطالب این سخنرانی کاملا تحریف شده و در یکی دو سایت اینترنتی آنها را به شکل عکس درآوردند و به دانشگاه واشنگتن ارسال کردند و در روزنامههای خارجی به صورت وارونه انعکاس دادند که فلانی نه در رابطه با صلح، بلکه در مورد تجاوزات جنگی سخنرانی میکند.
وی با بیان اینکه ما نباید ابزارآلات، تکنیک و شیوههای متداول امروزی را برای اثبات حقانیت خود به کار بیریم، بلکه باید با منطق و روش صلحآمیز حقیقت را بازگو کنیم، اظهار داشت: جنگ روانی از گذشتههای دور در تاریخ بشریت وجود داشته است، به طوری که انبیای الهی را به سحر و جادو محکوم و فرمایشات آنها را تحریف میکردند.
پروفسور مولانا:
باید با منطق صلحآمیز حقیقت را بیان کنیم / بازیگران جنگ نرم متفاوت شدند
قم - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس جمهور و استاد دانشگاههای آمریکا منطق صلحآمیز را بهترین روش برای بیان حقیقت به دنیای امروز دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، پروفسور حمید مولانا ظهر پنجشنبه در همایش جنگ نرم که در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد، با بیان اینکه جنگ نرم دیگر مربوط به یک ناحیه جغرافیایی نیست و بازیگران آن متفاوت شدند، تصریح کرد: چیزی که ما در دنیای معاصر به آن نیاز داریم اطلاعات و دانش مفید است که باید به حکمت و فضیلت تبدیل شود.
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