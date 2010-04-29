رقابت ناسالم صنعت کنسانتره کشور را دچار رکود کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مهرداد جلالی پور بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات کنسانتره آذربایجان غربی اظهار داشت: متاسفانه هم اکنون برخی از واحدهای تولیدی استان بدون توجه به بازار خارجی، رقبای بیرون از مرزها و این موضوع که صنعت کنسانتره در کشورهای خارجی رونق گرفته است به رقابت داخلی پرداخته و با تقلید از یکدیگر قیمت را افزایش یا کاهش میدهند.
وی ادامه داد: این عامل سبب چیره شدن سایر کشورها بر بازار خارجی و همچنین حذف استان از عرصه بازار جهانی میشود.
این مسئول با اشاره به بی توجهی برخی واحدهای تولیدی به کیفیت محصول تولیدی، بسته بندی و مدیریت صحیح تصریح کرد: مسئولان واحدهای تولیدی نباید رکود در عرصه تولید کنسانتره را ناشی از سیاستهای دولت و فقدان نقدینگی بدانند بلکه بسیاری از مشکلات به خاطر عدم وجود مدیریت صحیح در واحد تولیدی رخ میدهد.
جلالی پور با بیان اینکه در روند صادرات یک محصول تمامی بخش ها به صورت زنجیره متصل بهم هستند، خاطرنشان کرد: صنعت کنسانتره شامل تمام بخشهای کشاورزی، باغداری و واحدهای تولیدی، واحدهای حمل و نقل میشود به طوریکه اشتغال بیش از یک میلیون نفر در استان بستگی به صنعت کنسانتره دارد و چنانکه مشکلات و مالی و ساختاری منجر به تعطیل کنسانتره شود عده زیادی از مردم شهرها و روستاهای استان بیکار میشوند.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت کشور با بیان اینکه واحدهای تولیدی کنسانتره آذربایجان غربی با 30 درصد ظرفیت کار میکنند، بیان داشت: ظرفیت صنایع تبدیلی و تولیدی استان آذربایجان غربی در بخش کنسانتره 60 درصد است که با ظرفیت 30 درصد فعالیت میکنند.
این مسئول با بیان اینکه واحدهای تولیدی صنعت کنسانتره در استان آذربایجان غربی سالانه 69 هزار تن کنسانتره و آبمیوه تولید می کنند، خاطرنشان کرد: در سالهای آینده 120 هزار تن تولید کنسانتره و آبمیوه استان افزایش می یابد.
جلالی پور یکی از مشکلات واحدهای تولیدی را تعیین تعرفه توسط برخی کشورها برای خرید کنسانتره استان اشاره و گفت: در راستای رفع این مشکل و تعیین قیمت مناسب موافقت نامه دوجانبه با برخی کشورها منعقد شده است.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی نرخ ارز است که با همکاری اتاق بازرگانی و سازمان صنایع معادن همچنین بانک مرکزی مطالعات در حال انجام است.
این مسئول گفت: صنعت کنسانتره آذربایجان غربی قابلیت تبدیل شدن به یک بازار بینالمللی و جذب بازارهای اروپایی را دارد ولی باید با همکاری دستگاههای مختلف مشکلات برطرف شود.
وی در پایان از صاحبان واحدهای تولیدی و روسای اتحادیههای فعال در عرصه صنعت کنسانتره خواست به صورت مستند و با مدرک مشکلات خود را مطرح و مسائلی را که در از دست رفتن بازار خارجی دخیل میدانند به صورت مستند ارائه دهند.
آذربایجان غربی بیش از 60 درصد کنسانتره کشور را تولید می کند.
نظر شما