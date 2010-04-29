تجمیع انتخابات شوراها و ریاست جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، ولی اسماعیلی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم روز ملی شوراها اظهار داشت: مغایرت با ماده 26 قانون انتخابات و نیز زیر سئوال بردن توانمندی کشور در برگزاری انتخابات در مجامع جهانی از دیگر معایب این طرح می باشد.

وی در عین حال مصلحت نظام، کشور و مردم را بالاتر از تمام این موارد و تصمیم گیریها دانست و افزود: کاهش هزینه ها و افزایش قدرت تصمیم گیری کلان در شورای دور چهارم با ابقا اعضا دوره سوم از مهمترین مزایای طرح تجمیع انتخابات شوراهای چهارم و ریاست جمهوری یازدهم می باشد.

نماینده اردبیل مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس با اشاره به طرح تجمیع انتخابات شوراها و ریاست جمهوری اضافه کرد: این طرح از سوی شوراهای عالی استانها و با طرح درخواست تمدید دو سال مهلت شوراهای فعلی و تجمیع انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری به مجلس ارسال شده بود.

وی ابراز داشت: مجلس نیز با تشکیل کمیسیون ویژه متشکل از نمایندگان کمیسیونهای قضایی، سیاست، داخلی، امنیت ملی و... به بررسی این طرح پرداخت و کلیات آن را در کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس تصویب کرد، اما جزئیات این طرح طی هفته آینده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

اسماعیلی تصریح کرد: در صورت تصویب جزئیات در کمیسیون داخلی، این طرح باید در صحن مجلس نیز بررسی و تصویب شود تا جهت بررسی و تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال گردد.

وی به گزینه ها و طرحهای بررسی شده در کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس نیز اشاره کرد و متذکر شد: در بررسی این طرح تمدید یک ساله شوراهای دوره سوم و برگزاری همزمان با انتخابات مجلس نیز مورد بررسی و بحث قرار گرفته است.

نماینده اردبیل مردم اردبیل برگزاری انتخابات در سال جاری، تمدید دو سال شوراهای دوره سوم و تفویض اختیارات شوراهای به وزارت کشور در طی دو سال آینده را از دیگر فرضیه ها و طرحهای بررسی شده در کمیسیون داخلی مجلس عنوان کرد.

وی همچنین از ارسال طرح 22 ماده ای شوراهای عالی استانها به مجلس خبر داد و یاد آور شد: این طرح در راستای افزایش اختیارات و قدرت شوراهای استانها طرح ریزی شده به نحوی که در ماده 17 این طرح، عضو شورا می تواند به مانند نمایندگان به تمام مسئولین استانی تذکر دهد.

اسماعیلی در پایان شوراها را به عنوان ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی در راستای پیشبرد برنامه های عمرانی، اجتماعی، شهری و روستایی، بهداشتی، فرهنگی و... دانست و خاطر نشان کرد: شناسایی و تبیین عوامل و موانع کمرنگ شدن اهمیت شوراها در جامعه ضروری است.