حمایت از بخش خصوصی برای رفع نیازهای بهداشت و درمان قم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام علی بنایی شامگاه پنجشنبه در دیدار رئیس و معاونان دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه قم، استان معین تهران در حوادث و بلایای طبیعی است اظهار داشت: اگر قرار است در حوادث غیرمترقبه قم با ظرفیت و امکانات کافی به یاری تهران بیاید باید ابتدا امکانات و زیرساختهای لازم آن در بخشهای مختلف به ویژه بهداشتی و درمانی مورد ارزیابی و تقویت دقیق قرار گیرد تا توان پاسخگویی و پشتیبانی از استان دیگر را داشته باشد.
وی استفاده از ظرفیتهای اعتباری ستاد حوادث غیرمترقبه و سازمان پدافند غیرعامل کشور را در جبران کمبودهای احتمالی موثر دانست و گفت: مسئولان استان در ردههای مختلف ستادی و عملیاتی شرایط را برای حضور مسئولان این نهادها در استان فراهم و از نزدیک کمبودها و نیازها را گوشزد کنند.
نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه در مسیر توسعه استان در همه بخشها باید مطابق برنامه پنجم و با اولویتبندیهای مشخص برنامهریزی و حرکت کرد گفت: بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی و خیرین در توسعه امکانات و جبران کمبودهای خدمات بهداشتی، آموزشی و درمانی نیز باید در برنامهریزی لحاظ شود.
بنایی ضمن پیشنهاد دعوت از اعضا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به منظور بازدید از ظرفیتهای بهداشت و درمان استان قم گفت: ارائه نظرات و دیدگاههای کارشناسی شده در جلسه مشترک با اعضا این کمیسیون میتواند در انتقال دغدغههای مسئولان بخش بهداشت و درمان و افزایش اعتبارات این بخش و ترمیم ضعفهای عمده آن راهگشا باشد.
وی لزوم توجه به بومیگزینی دانشجویان و توسعه مبانی آموزشی را یادآور شد و خاطرنشان کرد: توسعه هرچه بیشتر موضوعات و محورهای آموزشی و پژوهشی موجب ارتقای شاخصهای بهداشتی و درمانی در آینده میشود.
راهاندازی بیمارستان فرقانی به 25 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در این دیدار فرسوده بودن فضاهای درمانی، ناکافیبودن نیروی انسانی و کمبود محیطهای آموزشی را از دغدغههای اصلی مسئولان این دانشگاه برشمرد و گفت: در حال حاضر ساخت و راهاندازی بیمارستان فرقانی که احتیاج به 25 میلیارد تومان اعتبار دارد نیازمند کمک جدی مسئولان است.
سید شمسالدین حجازی با بیان اینکه بیمارستان فرقانی در حال حاضر در مرحله مناقصه و انتخاب پیمانکار قرار دارد افزود: این بیمارستان به لحاظ فضا و امکانات درمانی جایگزین مناسبی برای بیمارستان فرسوده نکویی با عمر بالای 50 سال است.
وی با تاکید بر اینکه برای راهاندازی این بیمارستان باید سالانه هشت میلیارد تومان اعتبار در اختیار این دانشگاه قرار گیرد، تصریح کرد: امیدواریم در دور سوم سفر هیئت دولت به استان، شاهد تامین اعتبارات مورد نیاز این مرکز در یک زمانبندی سه ساله باشیم.
کمبود نیرو مانع از راهاندازی بخشهای بیمارستان شهید بهشتی شده است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به فعالیت بیمارستان شهید بهشتی با 300 تخت فعال اظهار داشت: در حالیکه بسیاری از بخشهای این بیمارستان به لحاظ تجهیزات و امکانات درمانی تکمیل شده است اما به دلیل کمبود نیروی انسانی قادر به راهاندازی این بخشها نیستیم و متاسفانه با وجود نیاز بسیار مبرم استان به راهاندازی این بخشها، شاهد تعطیلی آنها هستیم.
حجازی به رشد شاخصهای علمی آموزشی این دانشگاه با وجود فضای فیزیکی محدود اشاره و تصریح کرد: افزایش مقالات پژوهشی در مقایسه با سالهای گذشته و تحصیل 900 دانشجو در رشتههای مختلف تحصیلی بیانگر این مطلب است.
وی پراکندگی مراکز آموزشی را یکی دیگر از مشکلات این دانشگاه عنوان کرد و گفت: احداث و راهاندازی پردیس دانشگاهی علوم پزشکی قم که میتواند پاسخگوی نیازهای آموزشی دانشجویان باشد نیاز توجه جدی مسئولان و اختصاص اعتبارات لازم است.
در ادامه این جلسه که با حضور معاونان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد گزارشی از روند اقدامات انجام شده و مشکلات حوزههای مختلف درمان، بهداشت، آموزش و پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی، غذا و دارو و توسعه ارائه شد.
تامین اعتبار خرید آمبولانس و تجهیز اورژانس بخشهای تابعه استان، تامین زمین مورد نیاز برای مراکز بهداشت شهری و روستایی، کمبود تخت روانپزشکی، مساعدت در راهاندازی دانشکده دندانپزشکی و تسریع در روند تصویب لایحه سازمان غذا و دارو از جمله نیازها و درخواستهای مطرح شده در این جلسه بود.
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