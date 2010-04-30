به گزارش خبرنگار مهر در قزوین شامگاه پنجشنبه در مراسمی با حضور رحیم سجادی معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی طرح آبیاری تحت فشار در منطقه جمال آباد از توابع شهرستان البرز به بهره برداری رسید.

برای اجرای این طرح که در سطح 50 هکتار آبیاری از نوع قطره ای دو ردیفه اجرا شده است بیش از دو میلیارد و 204 میلیون ریال هزینه شده است که حدود 691 میلیون ریال آن کمک های بلاعوض دولت، یک میلیارد و 383 میلیون ریال تسهیلات بانکی و130 میلیون ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

در ادامه معاون وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان استان از دو واحد فرآوری و تولید کشمش و یک واحد مرغداری در شهرستان تاکستان بازدید کردند.

این واحدها شامل شرکت رزتاک نگین با تولید سالانه هفت هزار تن کشمش و شرکت کیمیا تاک ایرانیان با ظرفیت تولید پنج هزار تن کشمش است.

همچنین واحد مرغداری 50 هزار قطعه ای که به تازگی با اجرا و نصب هیترهای موشکی در مصرف انرژی صرفه جویی داشته مورد بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفت.