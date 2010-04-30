به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان هرمزگان، در این جشن بزرگ جمع کثیری از مردم جزیره هرمز حضور یافته اند و با انجام یک پیاده روی خانوادگی روز خلیج فارس را گرامی داشتند.

در این مراسم جمعی از مدیران استان هرمزگان و مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور دارند.

همچنین جمعی از هنرمندان، شعرا و ورزشکاران ملی و استانی نیز در جشن بزرگ خلیج فارس در جزیره هرمز شرکت کرده اند.

در حاشیه برگزاری این همایش راهپیمایی قایق های تندرو و قایق سواران نیز در گرامیداشت روز خلیج فارس به اجرای برنامه مشغول هستند.

قرار است تا دقایقی دیگر زنجیره بزرگ انسانی در جزیره هرمز تشکیل شود.

همچنین برنامه های دیگری نیز با حضور مقامات کشوری عصر امروز برگزار خواهد شد.

حضور در قلعه پرتغالی ها و به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران در دهم اردیبهشت روز خلیج فارس و سالروز اخراج پرتغالی ها از خلیج فارس از جمله برنامه های دیگر این روز خواهد بود.