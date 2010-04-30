بیش از یک میلیون نفر بلیت مسابقات لیگ قهرمانان را خریدند/ رکورد استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، در 96 بازی انجام شده در مجموع یک میلیون و 16 هزار و 447 نفر وارد ورزشگاه‌ها شدند. به این ترتیب میانگین تعداد تماشاگران در هر بازی به 10 هزار و 588 نفر رسید.

در سال 2009 میانگین تماشاگران کمی بیشتر بود و به 11 هزار 39 نفر رسید اما در مقایسه با سال 2006 رشد میانگین تماشاگران 100 درصد بوده است.

دیدارهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در حالی به پایان رسید که بازهم یک باشگاه ایرانی در صدر بیشترین بازی پرتماشاگر قرار گرفت.

تماشاگران دیدارهای هفته آخر از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا که روزهای 27 و 28 آوریل 2010 (7 و 8 اردیبهشت 1389) برگزار شد، 125 هزار و 601 نفر بود. حداکثر تعداد تماشاگر یک بازی در فصل 2010 هم بالاتر از رکورد بازی استقلال - الاهلی عربستان نرفت.

در هفته پنجم مسابقات، استقلال در روزی که 2 بریک حریف عربستانی را برد 65 هزار تماشاگر را به استادیوم آورد که این بیشترین تعداد حاضران یک بازی تا اینجای رقابت‌های سال 2010 بوده است.