تورج اصلانی یکی از فیلمبرداران شاخص نسل تازه سینمای ایران به خبرنگار مهر گفت: نعمت حقیقی به مفهوم واقعی کلمه یک فیلمبردار صاحب سبک و مولف بود، فیلمبرداری که حضورش به غنای تکنیکی یک اثر سینمایی کمک می‌کرد. او کارگردان نبود اما مانند یک کارگردان در خلق یک فیلم سهم داشت.

وی افزود: همکاریهایش با مسعود کیمیایی، بهروز افخمی و ناصر تقوایی در یادماندنی است. او تنها یک فیلمبردار نبود صاحب اندیشه، سلیقه و نگاهی بود که یک هنرمند واقعی داشت. حقیقی در طراحی صحنه و لباس هم ایده‌های جذاب و کارآمدی داشت.

این فیلمبردار ادامه داد: سوابق سینمایی حقیقی به دوره‌های مختلف سینمای ایران برمی‌گردد او این فرصت را یافت تا در دوران طلایی موج نو با کارگردانهای مهم این دوره همکاری کند. دوره فیلمهای سیاه و سفید و رنگی را تجربه کرد و توانایی و استعدادش را در آثار مختلف به یادگار گذاشت.

فیلمبردار "مرا ببخش مادر" گفت: من مجموعه کارهایی که نعمت حقیقی با بهروز افخمی در سینما و تلویزیون انجام داده دوست دارم، فیلمبرداری درخشان او در مجموعه "سردار جنگل" در یاد ماندنی است. مجموعه آثار این فیلمبردار گنجینه‌ای است باارزش برای سینمای ایران و نسل پس از او.